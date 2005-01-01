Иллюстратор Екка Титова: Мое творчество - искреннее признание в любви к Владивостоку

Молодой иллюстратор Екатерина Титова (@ekka.titova) создала коллекции принтов "Привет из Владивостока" и "Сны Владивостока", которые стали популярны не только у местных жителей, но и у туристов.

Герои Катиных иллюстраций – забавные морские обитатели, наделенные чертами характера приморских жителей. Например, смотрящий точно по курсу чайка-капитан дальнего плавания, поедающий японскую кухню кальмар-гурман или отдыхающий на морском побережье краб-гедонист.

Мы поговорили с Еккой о творчестве, вдохновении и буднях фрилансера.

О выборе профессии

Рисую практически всю жизнь. С четырех лет ходила в детскую студию, потом в художественную школу. Далее продолжила обучение в Архитектурном.

Люди часто спрашивают о моём художественном образовании, училась ли рисовать. Отвечаю, что да, училась, но на самом деле не придаю большого значения факту наличия в своей биографии «художки». Мне кажется, если человек хочет рисовать, его руки сами тянутся рисовать – то он обязательно научится это делать, образование не так важно, не оно определяет художника.

Училась на архитектурном, изучала объёмное проектирование, но ещё до окончания ВУЗа поняла, 3D — не моё. Мне больше по душе двухмерный лист: плакат, иллюстрация. Работала дизайнером, получила опыт. Теперь рисую. Потому, что это мне ближе и доставляет радость.

Кажется важным отыскать нечто своё, ту деятельность, что приносит удовлетворение, и развиваться в этом. Но и не забывать обязательно пробовать что-то новое.

Иногда бывают конфликты с самой собой: мне, например, очень нравится живопись, краски, их цвет и живость. Очень бы хотелось уметь работать с акварелью, но она мне не дается, по сути своей я – график.

Очень восхищаюсь художниками, которые могут в цвет, в мазок, в пятно. У меня же лучше выходит линия: я работаю пастелью, тушью, карандашами и маркерами на бумаге, а на компьютере в основном в векторных программах.

О фрилансе

Быть дизайнером на фрилансе во Владивостоке не просто. Особенно, если ты интроверт и у тебя мало связей с нужными людьми, если ты не принадлежишь какой-то тусовке дизайнеров. Приходится двигаться наощупь, самой искать клиента, рекламировать себя. Для меня это трудно: очень много моральных сил уходит. Тут мне бы не помешала помощь менеджера или рекламщика. Я очень скромная, и признаю, это мне мешает: я не привыкла выставлять ни себя напоказ, ни процесс своей работы до ее готовности, не искрюсь самолюбованием.

Когда-то давно, еще в 2015 году, мы нашлись с "Мастерской Панды", с моими лучшими и самыми долгими клиентами. Ребята попросили сделать для них рисунок на тему нашего города. Тогда как раз во Владивостоке случился всплеск романтического патриотизма: стало модно любить свой город. Тема так искренне меня вдохновляла, что постепенно нарисовалась целая коллекция принтов с забавными персонажами – «Привет из Владивостока».

А в прошлом году я сделала еще одну серию "Сны Владивостока", коллекцию иллюстраций про жадное море и про морскую хищную живность, про маяки, мосты и корабли. "Сны Владивостока" — мое искреннее признание в любви к городу. Рада, что эти картинки очень полюбились многим. Недавно эти иллюстрации использовали в праздничном оформлении Дня Города.

Я очень благодарна ребятам из "Мастерской Панды": в отличие от прочих магазинов, типографий, и подобных фирм, они единственные в городе, кто открыто говорят о своих иллюстраторах, называя имена и давая ссылку на них в соцсетях. Другие организации почему-то не разглашают своих авторов, и не думаю, что художникам от этого хорошо. Благодаря "Панде" меня узнали: люди обращаются за логотипом, картинкой или дизайном.

Была даже успешная история о защите авторских прав: "Мастерская" защищала свою и мою честь в суде, когда принты моего авторства были украдены недобросовестными конкурентами. А это очень круто, потому что во Владивостоке и России таких прецедентов мало.

Одна из проблем фриланса – очень редко кто из клиентов готов работать по официальному договору. И никто – по договору с отчислением процента с продаж.

Еще есть проблемы с оценкой своих услуг: хочется называть адекватные стоимости своей работы, но местные клиенты часто не понимают, что труд художника - это работа и она достойна хорошей оплаты.

Ну и еще бывают истории, когда у тебя заказывают картинку, а дальше начинают ее использовать некорректно, помещая в на плохие фоны или используя в некрасивых дизайнах. Тогда бывает грустно видеть, как твоя хорошая работа после такого неуважительного обращения начинает проигрывать.

О вдохновении

Мне нравится рисовать что-то природное. Бывает, вижу что-то, и хочется тут же это нарисовать. Началось это с цветов: папа принес домой огромный букет сирени, и я не смогла удержаться, до того он был красив. Пару сезонов рисовала цветы, потом я стала брать с собой в поездки пастель и рисовать на пленэре. За два года скопилась маленькая коллекция работ с красотами Приморского края: море, берега, горы, водопады.

Часто в работах отражаются личные воспоминания, эмоции. Прошлым летом я с друзьями путешествовала по Краю и осталась под огромным впечатлением, которое до сих пор видно в моих проектах.

Часть моих воспоминаний отразилась в росписи кабинета редакции информационного агентства PrimaMedia. Ребята хотели разнообразить белые стены, пропитать рабочую атмосферу духом моря и приключений.

Я постаралась эту атмосферу воплотить, изобразив бушующие волны, плавно перетекающие в спокойный прилив у маяка. Захотелось добавить в картину и дальневосточную изюминку – папоротник-орляк. Продолговатые и перистые листья этого растения хорошо вписались в общую задумку.

О критике

Конечно, мне хочется, чтобы людям нравилось то, что я делаю, хочется слышать хорошие отзывы. Всегда переживаю. С резкой критикой я не сталкивалась. И хоть с возрастом я стала проще к ней относиться, всё же я ранимая в этом смысле. Отношение к ней у творческих людей может быть разное: критика может как помочь художнику, так и навредить.

Если он считает, что прав, если у него есть чёткое видение того, что он делает, то ему критика не помешает: он ее не воспримет. Ранимым же людям, возможно, вообще стоит избегать критики. Больше всех, конечно, выигрывают люди с живым подвижным умом и гибкой восприимчивостью: им критика помогает развиваться.

О творческой "тусовке"

Я - интроверт, работаю дистанционно. Возможно, поэтому я не особо вхожа в творческие круги и сообщества. Не очень я в курсе, кто, где и как. Это не значит, что художественной тусовки в городе нет, возможно, я просто не подозреваю о ней в силу характера. Но, конечно, у нас много художников. Есть и всем известные и уважаемые – Черкасов, Осиповы, есть и молодые, крутые, талантливые и амбициозные.

Я знакома лично всего лишь с несколькими, но есть среди них такие, от творчества которых я прихожу в восторг. Например, Коля Лоншаков и Таня Селиверстова. Я познакомилась с ними на мастер-классе по иллюстрации и очень этому рада. Они делают очень интересные вещи, абсолютно отличные от моих, используют непривычные для меня техники. Это меня прям завораживает, потому что я знаю, что у меня так не получится, а они это делают с легкостью.

Таня рисует город, людей в карандашной технике, просто, легко, очень своеобразно, но так классно! Коля рисует немного другие вещи: у него есть классный проект O!Cosmonaut, он делает удивительно атмосферные гравюры, еще он рисует и сам озвучивает крутые мини-мультфильмы. Меня зажигает их творчество.

Сейчас вообще очень здорово: можешь открыть Instagram и в любой момент понаблюдать за работой любимых художников, иллюстраторов, каллиграфов. Смотришь, вдохновляешься, учишься и сам растешь.

Давно мечтаю поработать в жанре мюрал – росписи больших стен.

Я пока не представляю, как художники расписывают целые дома, как они могут охватить взглядом, мыслью, кистью большую поверхность, что гораздо масштабнее их самих, но очень хочу это узнать!