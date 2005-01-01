Город Люди Культура Еда Стиль жизни
Предложить новость

Иллюстратор Екка Титова: Мое творчество - искреннее признание в любви к Владивостоку

Автор популярных морских принтов – о буднях фрилансера, вдохновении и критике

Молодой иллюстратор Екатерина Титова (@ekka.titova) создала коллекции принтов "Привет из Владивостока" и "Сны Владивостока", которые стали популярны не только у местных жителей, но и у туристов.

Герои Катиных иллюстраций – забавные морские обитатели, наделенные чертами характера приморских жителей. Например, смотрящий точно по курсу чайка-капитан дальнего плавания, поедающий японскую кухню кальмар-гурман или отдыхающий на морском побережье краб-гедонист.

Мы поговорили с Еккой о творчестве, вдохновении и буднях фрилансера.

О выборе профессии

Рисую практически всю жизнь. С четырех лет ходила в детскую студию, потом в художественную школу. Далее продолжила обучение в Архитектурном.

Люди часто спрашивают о моём художественном образовании, училась ли рисовать. Отвечаю, что да, училась, но на самом деле не придаю большого значения факту наличия в своей биографии «художки». Мне кажется, если человек хочет рисовать, его руки сами тянутся рисовать – то он обязательно научится это делать, образование не так важно, не оно определяет художника.

Училась на архитектурном, изучала объёмное проектирование, но ещё до окончания ВУЗа поняла, 3D — не моё. Мне больше по душе двухмерный лист: плакат, иллюстрация. Работала дизайнером, получила опыт. Теперь рисую. Потому, что это мне ближе и доставляет радость.
Кажется важным отыскать нечто своё, ту деятельность, что приносит удовлетворение, и развиваться в этом. Но и не забывать обязательно пробовать что-то новое.

Иногда бывают конфликты с самой собой: мне, например, очень нравится живопись, краски, их цвет и живость. Очень бы хотелось уметь работать с акварелью, но она мне не дается, по сути своей я – график.

Очень восхищаюсь художниками, которые могут в цвет, в мазок, в пятно. У меня же лучше выходит линия: я работаю пастелью, тушью, карандашами и маркерами на бумаге, а на компьютере в основном в векторных программах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О фрилансе

Быть дизайнером на фрилансе во Владивостоке не просто. Особенно, если ты интроверт и у тебя мало связей с нужными людьми, если ты не принадлежишь какой-то тусовке дизайнеров. Приходится двигаться наощупь, самой искать клиента, рекламировать себя. Для меня это трудно: очень много моральных сил уходит. Тут мне бы не помешала помощь менеджера или рекламщика. Я очень скромная, и признаю, это мне мешает: я не привыкла выставлять ни себя напоказ, ни процесс своей работы до ее готовности, не искрюсь самолюбованием.

Когда-то давно, еще в 2015 году, мы нашлись с "Мастерской Панды", с моими лучшими и самыми долгими клиентами. Ребята попросили сделать для них рисунок на тему нашего города. Тогда как раз во Владивостоке случился всплеск романтического патриотизма: стало модно любить свой город. Тема так искренне меня вдохновляла, что постепенно нарисовалась целая коллекция принтов с забавными персонажами – «Привет из Владивостока».

А в прошлом году я сделала еще одну серию "Сны Владивостока", коллекцию иллюстраций про жадное море и про морскую хищную живность, про маяки, мосты и корабли. "Сны Владивостока" — мое искреннее признание в любви к городу. Рада, что эти картинки очень полюбились многим. Недавно эти иллюстрации использовали в праздничном оформлении Дня Города.

Я очень благодарна ребятам из "Мастерской Панды": в отличие от прочих магазинов, типографий, и подобных фирм, они единственные в городе, кто открыто говорят о своих иллюстраторах, называя имена и давая ссылку на них в соцсетях. Другие организации почему-то не разглашают своих авторов, и не думаю, что художникам от этого хорошо. Благодаря "Панде" меня узнали: люди обращаются за логотипом, картинкой или дизайном.

Была даже успешная история о защите авторских прав: "Мастерская" защищала свою и мою честь в суде, когда принты моего авторства были украдены недобросовестными конкурентами. А это очень круто, потому что во Владивостоке и России таких прецедентов мало.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одна из проблем фриланса – очень редко кто из клиентов готов работать по официальному договору. И никто – по договору с отчислением процента с продаж.

Еще есть проблемы с оценкой своих услуг: хочется называть адекватные стоимости своей работы, но местные клиенты часто не понимают, что труд художника - это работа и она достойна хорошей оплаты.

Ну и еще бывают истории, когда у тебя заказывают картинку, а дальше начинают ее использовать некорректно, помещая в на плохие фоны или используя в некрасивых дизайнах. Тогда бывает грустно видеть, как твоя хорошая работа после такого неуважительного обращения начинает проигрывать.

О вдохновении

Мне нравится рисовать что-то природное. Бывает, вижу что-то, и хочется тут же это нарисовать. Началось это с цветов: папа принес домой огромный букет сирени, и я не смогла удержаться, до того он был красив. Пару сезонов рисовала цветы, потом я стала брать с собой в поездки пастель и рисовать на пленэре. За два года скопилась маленькая коллекция работ с красотами Приморского края: море, берега, горы, водопады.

Часто в работах отражаются личные воспоминания, эмоции. Прошлым летом я с друзьями путешествовала по Краю и осталась под огромным впечатлением, которое до сих пор видно в моих проектах.

Часть моих воспоминаний отразилась в росписи кабинета редакции информационного агентства PrimaMedia. Ребята хотели разнообразить белые стены, пропитать рабочую атмосферу духом моря и приключений.

Я постаралась эту атмосферу воплотить, изобразив бушующие волны, плавно перетекающие в спокойный прилив у маяка. Захотелось добавить в картину и дальневосточную изюминку – папоротник-орляк. Продолговатые и перистые листья этого растения хорошо вписались в общую задумку.

О критике

Конечно, мне хочется, чтобы людям нравилось то, что я делаю, хочется слышать хорошие отзывы. Всегда переживаю. С резкой критикой я не сталкивалась. И хоть с возрастом я стала проще к ней относиться, всё же я ранимая в этом смысле. Отношение к ней у творческих людей может быть разное: критика может как помочь художнику, так и навредить.

Если он считает, что прав, если у него есть чёткое видение того, что он делает, то ему критика не помешает: он ее не воспримет. Ранимым же людям, возможно, вообще стоит избегать критики. Больше всех, конечно, выигрывают люди с живым подвижным умом и гибкой восприимчивостью: им критика помогает развиваться.

О творческой "тусовке"

Я - интроверт, работаю дистанционно. Возможно, поэтому я не особо вхожа в творческие круги и сообщества. Не очень я в курсе, кто, где и как. Это не значит, что художественной тусовки в городе нет, возможно, я просто не подозреваю о ней в силу характера. Но, конечно, у нас много художников. Есть и всем известные и уважаемые – Черкасов, Осиповы, есть и молодые, крутые, талантливые и амбициозные.

Я знакома лично всего лишь с несколькими, но есть среди них такие, от творчества которых я прихожу в восторг. Например, Коля Лоншаков и Таня Селиверстова. Я познакомилась с ними на мастер-классе по иллюстрации и очень этому рада. Они делают очень интересные вещи, абсолютно отличные от моих, используют непривычные для меня техники. Это меня прям завораживает, потому что я знаю, что у меня так не получится, а они это делают с легкостью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таня рисует город, людей в карандашной технике, просто, легко, очень своеобразно, но так классно! Коля рисует немного другие вещи: у него есть классный проект O!Cosmonaut, он делает удивительно атмосферные гравюры, еще он рисует и сам озвучивает крутые мини-мультфильмы. Меня зажигает их творчество.

Сейчас вообще очень здорово: можешь открыть Instagram и в любой момент понаблюдать за работой любимых художников, иллюстраторов, каллиграфов. Смотришь, вдохновляешься, учишься и сам растешь.

Давно мечтаю поработать в жанре мюрал – росписи больших стен.

Я пока не представляю, как художники расписывают целые дома, как они могут охватить взглядом, мыслью, кистью большую поверхность, что гораздо масштабнее их самих, но очень хочу это узнать!

Интересные материалы

 

Антон Рассоленко: Это сложный выбор – между собственной жизнью и жизнью другого человека

Первый в Приморье волонтер MSF о помощи людям в Эфиопии, Судане и Йемене
 

Адвокат Елена Соловьёва: Насилие - "инфекция, передающаяся бытовым путем"

Защитница Галины Каторовой о домашнем насилии и методах выхода из отношений "агрессор – жертва".
 

Лидия Кирсанова: Современная цивилизация – цивилизация нарциссов

Философ и психолог о тотальной замкнутости на себе как диагнозе для целого поколения
 

Артём Моисеенко: Люди в колясках очень сильные: они могут проявлять милосердие к тем, кто ходит на своих ногах

Обычный день из жизни человека с инвалидностью
 

Историк Анна Савчук: У женщины три «К»: киндер, кюхе, кирхен, а у мужчины три «Т»: тапочки, тахта и телевизор

Кандидат исторических наук о гендерных стереотипах, матриархате и феминизме
 

Максим Жук: Вся Европа живет по Хаксли и только Россия по Оруэллу

Филолог и популяризатор литературы об антиутопических сюжетах в нашей истории и сериалах, которые стремятся занять место книг
 

Иван Сосновцев: Светлая печаль по несбыточному

Лидер группы Starcardigan о новом альбоме, популярности и синтипопе.
 

Бывший мэр Владивостока снялся в клипе московского рэпера

Главные роли в клипе также сыграли два сына общественного деятеля, сыгравшие его в детстве и юности.
 

Виталий Веркеенко: "Когда нужно будет взлететь, я найду возможность..."

Разговор с мэром Владивостока о профессионализме, коррупции и фабрике счастья в день 158-летия лучшего города Земли.
О нас Вакансии Контакты Размещение рекламы

При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.

Правила сайта
18+
© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia
Дизайн сайта - ЦРТ