11 главных событий выходных 6 - 8 июля во Владивостоке

Международный фестиваль кофейной культуры и заплывы на SUP в рамках юбилейного кубка губернатора, вечеринка-открытие городской скульптуры на набережной и очередная "Гонка героев", этап городского чемпионата по дрифту и новые выcтавки на "Заре" - каждый найдет себе событие по вкусу.

Фестиваль кофейной культуры Kofevostok 12+

Маркет еды и напитков, хэндмейд площадка, горячие латиноамериканские танцы и музыка кофейных стран, веселые конкурсы и множество призов - и все это в старом дворике ГУМа.

В рамках фестиваля Kofevostok-2018 состоятся сразу три соревнования: Дальневосточные отборочные туры чемпионатов бариста, латте арт и брюерс кап.

Специально приглашенные гости фестиваля - легендарный фермер и селекционер из Сальвадора - Хорхе Рауль Ривьера, изобретатель уникального приспособления для заваривания кофе December Dripper - Янмин Ли, а так же самые яркие представители ресторанной и кофейной сферы со всей России проведут дегустации и мастер-классы.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Когда: 6 - 8 июля, с 11:00.

Где: ГУМ и старый дворик ГУМа.

Стоимость: бесплатно.

Вечеринка-презентация городской скульптуры "7 сопок" 12+

Открытие скульптуры "7 сопок" Владивостока. Открытие пройдет в формате вечеринки-презентации.

Проект "7 сопок" призван объединить людей вокруг идеи о том, что мы сами творим пространство вокруг себя и можем реализовывать свои идеи, самый важный ресурс - время и ценности.

Эта скульптура стала реальностью, только благодаря поддержке единомышленников и неравнодушных горожан.

Когда: 7 июля, 21:00.

Где: площадка выше амфитеатра на набережной Спортивной гавани.

Стоимость: бесплатно.

Гонка Героев 18+

"Гонка Героев" - крутые забеги с препятствиями в твоем городе: драйв, поддержка и уверенность для каждого!

Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами.

Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише - и это только часть твоего незабываемого приключения.

Когда: 7 июля, с 10:00.

Где: полигон Горностай

Стоимость: от 300 до 1800 руб. (купить билет)

Второй этап DSL Drift Series 12+

На автодроме "Змеинка" состоится второй этап открытого чемпионата города Владивостока по дрифту DSL Drift Series, в котором примут участие спортсмены со всего Приморья.

Вас ждет визг покрышек, много дыма и захватывающий парный дрифт!

Начало квалификационных заездов в 12:00, парные заезды в 14:00.

Когда: 7 июля с 14:00.

Где: автодром "Змеинка".

Стоимость: для зрителей бесплатно.

Выставка "Узники джетлага" 16+

Выставка художников Александры и Павла Ротц, известных как дуэт SASHAPASHA.

Александра и Павел работали с архивными материалами, занимались изучением старых карт и консультировались с историками. Результаты исследования художники воплотили в проекте, включающем инсталляции, тексты и видео.

Ироничное название «Узники джетлага» выбрано авторами проекта именно в силу его вопиющей, на первый взгляд, неуместности. Цинизм здесь не при чем – возможность шутить и возможность говорить о проблеме идут рука об руку. Зона умолчания вокруг темы ГУЛАГа раскинулась не менее широко, чем сама «зона», огражденная двойным рядом колючей проволоки. По словам художников, смех – это то, что способно победить любой страх.

Когда: с 6 по 15 июля с 13:00.

Где: мастерская арт-резиденции "Заря".

Стоимость: Вход свободный, для посещения необходимо обратиться к администраутору ЦСИ "Заря".

Выставка "Влажные камни, брошенные в толщу воды" 12+

Третья персональная выставка Андрея Дмитренко, одного из молодых владивостокских художников, уже обладающего узнаваемым и оформившимся стилем.

Экспозиция объединена поэтическим образом камня, брошенного в воду и поглощенного ею. Дмитренко изучает противостояние предмета и среды – твердого и не меняющего свою форму камня и гибкой, подвижной стихии. Так, тонкое и хрупкое полотно обрабатывается под прессом печатного станка; проволока, податливая форма твердого металла, обретает форму камня; видео, запечатлевшее эфемерный объект, граничит с компьютерной графикой.

Когда: до 7 июля, с 11:00 до 18:00.

Где: галерея "Арка" (ул. Светланская, 5)

Стоимость: бесплатно.

Кубок губернатора. Соревнования на SUP-бордах 12+

В рамках юбилейного Кубка кубернатора пройдут соревнования на SUP-бордах.

Дисциплины:RACE-борд,RACE-спринт, Класс - Монокласс "12,6", Сап - Драконы.

Время проведения соревнований:

Регистрация участников с 10 до 11:30;

Собрание участников в 12:00;

Старт первой гонки в 13:00;

Награждение участников с 17 до 18:30.

Когда: 7 июля, с 10:00.

Где: водно-спортивный клуб "Остров Русский" (бухта Новик, о. Русский)

Стоимость: 500 руб. Для всех участников в гонках в классе RACE, требуются медицинская справка о допуске к соревнованиям.

Спектакль "Алые паруса" 12+

Что такое мечта? В нашем суровом мире суеты и прагматизма почти не осталось для неё места… А ведь именно мечта способна окрылить человека, а стремление к ней закаляет характер. Спектакль «Алые паруса» это своеобразный гимн мечте, всеобъемлющей любви и прощению.

Это история о девушке Ассоль, рано оставшейся без матери и подвергаемой насмешкам окружающих за «излишнюю мечтательность» и решившем воплотить её мечту в жизнь, юноше Грэе, капитане корабля. Ведь как писал Александр Грин «Чудеса делаются своими руками». И свершаться эти чудеса будут под алыми парусами!

Когда: 7 июля, 19:00.

Где: приморский краевой театр молодежи (ул. Светланская, 15а)

Стоимость: от 300 до 500 руб.

Открытая тренировка по функциональному многоборью 16+

Вам предстоит познать мир высокинтенсивных тренировок.

Для новичков - изучение базовых элементов и постановка техники большинства движений, интересные задания с весом собственного тела. Для продвинутых атлетов - тренировка со штангами, гирями, гантелями, медицинскими мячами, а также комплексы которые заставят вас выйти на новый уровень взаимотоношений с кроссфитом.

Когда: 8 июля с 10:00.

Где: стадион школы №82 (ул. Адмирала Горшкова, 26)

Стоимость: вход бесплатный.

Фотовыставка Ивана Ефремова "Дебют" 12+

Иван Ефремов – фотограф из Владивостока. В детстве мечтал быть художником. Любовь к фотографии открыл в себе еще подростковом возрасте. Поначалу снимал на мобильный телефон. Заработав на первую камеру, как и многие, сначала фотографировал все подряд, но со временем любимым жанром стал постановочный портрет и арт-фотография.

В фотовыставке «Дебют» представлены избранные работы за последние три года.

Когда: с 6 по 20 июля с 10:00 до 18:00.

Где: Приморский краевой центр народной культуры (ул. Пушкинская, 25)

Стоимость: вход для зрителей бесплатный.



Выставка "Неистовый сын Зевса. Голова Ареса. Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа" 12+

Вот уже третий раз Приморская государственная картинная галерея отмечает свой день рождения представлением экспоната из коллекции Государственного Эрмитажа.

"Голова Ареса" (Арес – древнегреческий бог войны, римское имя которого Марс), восходит к бронзовой статуе Ареса работы древнегреческого скульптора Алкамена, ученика великого Фидия. На голове Ареса шлем, украшенный рельефным изображением грифонов и собак, считавшихся атрибутами бога жестокой кровавой войны. Античный памятник был куплен в 1771 г. в Италии Иваном Ивановичем Шуваловым, первым президентом Академии художеств, который понимал, как важно начинающим мастерам знакомиться с лучшими достижениями великих предшественников. В середине XIX в. «Голова Ареса» среди других произведений искусства из коллекции И.И. Шувалова была передана в Эрмитаж.

Когда: по 7 октября, с 12:00.

Где: Приморская краевая картинная галерея (ул. Алеутская, 12)

Стоимость: 200 руб. - взрослые, 150 рублей – студенты, пенсионеры, 50 руб. - школьники.