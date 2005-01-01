Во Владивостоке открыли памятник писателю Антону Чехову

В День рождения Владивостока в краевой столице была открыта скульптурная композиция, посвященная писателю Антону Павловичу Чехову. Теперь жители и гости города могут полюбоваться и сфотографироваться со скульптурой классика мировой литературы в Чеховском сквере у гостиницы Azimut (ул. Набережная, 10).

Идея создания во Владивостоке памятника Антону Чехову обсуждалась много лет. В разные годы такое предложение высказывали деятели культуры, архитекторы и представители общественности.

Автором памятника стал известный во Владивостоке скульптор Петр Чегодаев. Среди его работ - скульптуры Владимира Высоцкого в Театральном сквере и Александра Солженицына на Корабельной набережной.

Отливка бронзовой фигуры Чехова велась под руководством автора в мастерской г. Красноярска.

В торжественной церемонии открытия композиции приняли участие глава города Виталий Веркеенко, председатель городской думы Андрей Брик, советник мэра и архитектор Анатолий Мельник, скульптор Петр Чегодаев и меценат Александр Кирилюк, который выделил средства на этот объект, представители общественности, жители города. Открытие памятника превратилось в театрализованный праздник с участием артистов, которые представили эпоху времен писателя.

«Сегодня важный и знаменательный день в истории Владивостока. Мы все с большим уважением относимся к творчеству Антона Павловича. И так случилось, что он успел побывать в краевой столице и успел написать пусть не так много, но важных строк про Владивосток. Где-то находясь на берегу моря, он наблюдал кита, который "плескал хвостищем", в связи с чем у него остались теплые впечатления о городе, - рассказал Виталий Веркеенко.

- Хочется, чтобы такие впечатления оставались у всех, кто приезжает к нам. Хочется сказать слова благодарности меценату Александру Кирилюку, надеюсь, что его пример увидят другие предприниматели, поймут, что мы вместе работаем на благо города. Благодарю скульптора Петра Чегодаева, так как композиция выполнена на высоком профессиональном уровне, а также Анатолия Мельника, как архитектора этой скульптурной композиции, - он долго вел этот проект. Всех с праздником и с Днем рождения Владивостока!»

Имя Антона Чехова действительно связано с нашим городом – Антон Павлович побывал во Владивостоке в 1890 году после поездки на остров Сахалин. Писатель провел в городе пять дней. За это время он посетил полицейское управление, уездное казначейство, канцелярию военного губернатора, побывал в почтово-телеграфной конторе, изучал местные газеты в Обществе изучения Амурского края, гулял по городу и любовался морем.