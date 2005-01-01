12 главных событий выходных 29 июня - 1 июля во Владивостоке

Масштабный День города, фестивали водных фонариков и волшебных шаров, долгожданная игра женских команд по американскому футболу, пятилетие бара RA и выставка одного шедевра из Эрмитажа , "Посмотри на Владивосток" и "Крылья Востока" - каждый найдет себе событие по вкусу.

День города 6+

Владивосток отметит 158-летие со дня основания в субботу, 30 июня. В течение всего дня в городе будут проходить шествия, праздничные мероприятия, для всех желающих будут работать локальные площадки.

Хэдлайнером праздника станет группа "Моя Мишель" (г.Москва), во время выступления которой пройдет пенная вечеринка.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Когда: 30 июня, с 12:00.

Где: г. Владивосток

Стоимость: бесплатно.

Фестиваль водных фонариков 6+

Романтика окутает набережную всего на два вечера: завораживающая музыка, сказочная атмосфера и тысячи фонариков на водной глади.

Гостей ждут огненно-пиротехническое шоу, живая музыка скрипки и саксофона, тысячи огоньков на водной глади...

Главным действом праздника станет спуск на воду тысяч фонариков, которые, согласно древней легенде, исполняют самые сокровенные желания

Когда: 29 и 30 июня, 21:00.

Где: набережная Спортивной гавани.

Стоимость: бесплатно.

Праздник выпускников "Крылья Востока" 16+

Более 11 тысяч выпускников и их родителей смогут стать зрителями концертной программы на Набережной Цесаревича, а также главной изюминки мероприятия - грандиозного светового шоу в акватории бухты Золотой Рог от московской мастерской "Сила света"

В световом шоу будут задействованы плавучий док Дальзавода, Золотой мост и учебное парусное судно "Паллада".

Программа:

18:00 – 19:00 – сбор гостей на Набережной Цесаревича (вход по приглашениям);

19:00 – 22:00 – концертная программа (Юлианна Караулова, группа "Мальбэк", творческие коллективы Приморья);

22:00 – 22:25 – световое шоу;

22:25 – 22:30 – праздничный фейерверк.

Когда: 30 июня, с 18:00.

Где: набережная Цесаревича

Стоимость: бесплатно, вход в зону концертной программы по приглашениям.

Женский американский футбол: Vladivostok VS. Khabarovsk 12+

Команда Владивостока ("Косатки") против команды Хабаровска ("Кобры").

Ты увидишь, что те самые "Косатки" умеют не только фотографироваться, но и делать по настоящему горячо на поле. Приходи на игру, поддерживай нас, а мы не заставим тебя скучать.

Прямо на матче, мы будем дарить гостям крутые подарки от партнеров: один абсолютно случайный зритель, получит сертификат на бесплатное обучение в автошколе на категорию "В". Победитель будет выбран случайным образом. А сеть фитнес-клубов разыграет среди зрителей мероприятия клубную карту на полгода.

Когда: 1 июля с 14:00.

Где: кампус ДВФУ, стадион.

Стоимость: бесплатно.

Фестиваль волшебных шаров 6+

В Парке Минного городка пройдет завораживающий фестиваль: сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки.

Программа:

флешмоб светящихся волшебных шаров;

конкурсы для взрослых и детей;

завораживающее световое шоу;

живая классическая музыка.

Когда: 1 июля с 21:00.

Где: парк Минного городка.

Стоимость: бесплатно.

Выставка "Влажные камни, брошенные в толщу воды" 12+

Третья персональная выставка Андрея Дмитренко, одного из молодых владивостокских художников, уже обладающего узнаваемым и оформившимся стилем.

Экспозиция объединена поэтическим образом камня, брошенного в воду и поглощенного ею. Дмитренко изучает противостояние предмета и среды – твердого и не меняющего свою форму камня и гибкой, подвижной стихии. Так, тонкое и хрупкое полотно обрабатывается под прессом печатного станка; проволока, податливая форма твердого металла, обретает форму камня; видео, запечатлевшее эфемерный объект, граничит с компьютерной графикой.

Когда: до 7 июля, с 11:00 до 18:00 (выходной воскресенье и понедельник).

Где: галерея "Арка" (ул. Светланская, 5)

Стоимость: бесплатно.

Фотовыставка победителей проекта "Посмотри на Владивосток 2017" 12+

Выставка — подарок Владивостоку в честь 158-летия, поэтому на ней будут представлены 158 фотографий.

«Архитектура», «События», «Повседневность», «Море», «Порт», «Учителя» и «Азиатский акцент» — в этих номинациях соревновались участники фотоконкурса, на который была прислана 1921 фотография.

"Посмотри на Владивосток" (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. Шестой фотоальбом будет представлен 1 июля 2018 года.

Когда: 29 июня — с 10:00 до 19:00; 30 июня, 1 июля — с 11:00 до 18:00.

Где: музей современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25)

Стоимость: бесплатно.

Выставка «Коллекционируя Россию. Великий Новгород» 12+

Впервые на Дальнем Востоке – «памятники» письменности Древней Руси – коллекция новгородских берестяных грамот XI-XV веков, а также другие экспонаты, повествующие о древнем русском городе и его жителях. Проект реализуется Приморским музеем имени Арсеньева и Новгородским музеем-заповедником при поддержке Благотворительного фонда Потанина.

В качестве исторического источника берестяные грамоты – нечто противоположное летописям, повествующим о выдающихся событиях, преимущественно о деяниях князей и различных необычайных явлениях. Грамоты ценны именно тем, что на бересте фиксировалось обыкновенное, заурядное, то, что не казалось достойным памяти потомков. Благодаря этому стало возможным изучить и реконструировать повседневную жизнь средневекового человека, «услышать его голос».

Когда: до 5 августа, с 11:00.

Где: Главный корпус музея Арсеньева (ул. Светланская, 20)

Стоимость: 200 руб.

Лекция "Знаменитые литераторы во Владивостоке. Часть II" 12+

Специально ко Дню рождения Владивостока в библиотеке пройдет вторая лекция исторического проекта "Объяснения".

Лектор проекта "Объяснения" Сергей Корнилов – краевед, член Общества изучения Амурского края, член Союза писателей России.

На лекции речь идет о визитах во Владивосток всероссийских и всемирно известных писателей (русских и не только). Оказывается, первый русский литератор посетил Владивосток летом 1860 г., то есть сразу после "рождения" города. Именно о событиях первых лет Владивостока пойдет речь в специальном выпуске проекта, посвященном 158-летию города.

Когда: 1 июля с 18:00.

Где: молодежная библиотека БУК (ул. Светланская, 55)

Стоимость: вход бесплатный.

Марафонский заплыв "Амурский залив - 2018" 12+

Краевая Федерация подводного спорта приглашает гостей и жителей Приморского края принять участие в Марафонском заплыве «Амурский залив – 2018», который состоится во Владивостоке 30 июня, в субботу, с 9 до 19 часов.

В заплыве на 12 километров примут участие около 120 пловцов, а на дистанции 1 километр - около 30 спортсменов. Кроме того, в 11 часов на станции будет параллельно проведен тестовый детский заплыв на 500 метров, в котором примут участие дети до 16 лет (допускаются дети при условии согласия их родителей).

Команды и призеры будут награждены медалями и кубками, а все, впервые переплывшие Амурский залив, получат значок «Покоритель Амурского залива» и соответвующий сертификат. Диплом участника получит каждый, кто выйдет на старт.

На старт, который расположен на противоположной стороне Амурского залива, на мысе Песчаный, участников доставят на катерах

Когда: 30 июня с 9:00 до 19:00.

Где: водноспортивная станция ЦСКА (водная станция ТОФ).

Стоимость: вход для зрителей бесплатный.



Выставка "Неистовый сын Зевса. Голова Ареса. Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа" 12+

Вот уже третий раз Приморская государственная картинная галерея отмечает свой день рождения представлением экспоната из коллекции Государственного Эрмитажа.

"Голова Ареса" (Арес – древнегреческий бог войны, римское имя которого Марс), восходит к бронзовой статуе Ареса работы древнегреческого скульптора Алкамена, ученика великого Фидия. На голове Ареса шлем, украшенный рельефным изображением грифонов и собак, считавшихся атрибутами бога жестокой кровавой войны. Античный памятник был куплен в 1771 г. в Италии Иваном Ивановичем Шуваловым, первым президентом Академии художеств, который понимал, как важно начинающим мастерам знакомиться с лучшими достижениями великих предшественников. В середине XIX в. «Голова Ареса» среди других произведений искусства из коллекции И.И. Шувалова была передана в Эрмитаж.

Когда: по 7 октября, с 12:00.

Где: Приморская краевая картинная галерея (ул. Алеутская, 12)

Стоимость: 200 руб. - взрослые, 150 рублей – студенты, пенсионеры, 50 руб. - школьники.

Бар RA. 5 лет 18+

RA - не просто место, RA - это дом всех творческих людей! Целых пять лет мы делаем запоминающимися твои выходные, варьируя музыкальное наполнение, изменяя внутреннее пространство, экспериментируя с жанрами и различными артистами.

Претерпевая метаморфозы, по-прежнему сохраняем тепло в наших стенах и продолжаем открывать новое и развивать андеграунд культуру самого морского города.

В первый день торжества вас ждет: эффектный концерт Starcardigan (synthpop, electro)! Live start - 22:30.

На второй день нашего юбилея вас ждёт live! Sad Sad Satan (ex-Kris Mirror), их самобытное звучание не оставит вас равнодушными и настроит на сюрпризы, поджидающие ночью!

Когда: 29 и 30 июня, с 22:00.

Где: бар RA (пляж "Юбилейный")

Стоимость: 400 руб., в костюмах и вечерних платьях - бесплатно.