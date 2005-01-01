12 главных событий выходных 29 июня - 1 июля во Владивостоке

Масштабный День города, фестивали водных фонариков и волшебных шаров, долгожданная игра женских команд по американскому футболу, пятилетие бара RA и выставка одного шедевра из Эрмитажа , "Посмотри на Владивосток" и "Крылья Востока" - каждый найдет себе событие по вкусу.
Владивосток отметит 158-летие со дня основания в субботу, 30 июня. В течение всего дня в городе будут проходить шествия, праздничные мероприятия, для всех желающих будут работать локальные площадки.
Хэдлайнером праздника станет группа "Моя Мишель" (г.Москва), во время выступления которой пройдет пенная вечеринка.
Когда: 30 июня, с 12:00.
Где: г. Владивосток
Стоимость: бесплатно.
Романтика окутает набережную всего на два вечера: завораживающая музыка, сказочная атмосфера и тысячи фонариков на водной глади.
Гостей ждут огненно-пиротехническое шоу, живая музыка скрипки и саксофона, тысячи огоньков на водной глади...
Главным действом праздника станет спуск на воду тысяч фонариков, которые, согласно древней легенде, исполняют самые сокровенные желания
Когда: 29 и 30 июня, 21:00.
Где: набережная Спортивной гавани.
Стоимость: бесплатно.
Более 11 тысяч выпускников и их родителей смогут стать зрителями концертной программы на Набережной Цесаревича, а также главной изюминки мероприятия - грандиозного светового шоу в акватории бухты Золотой Рог от московской мастерской "Сила света"
В световом шоу будут задействованы плавучий док Дальзавода, Золотой мост и учебное парусное судно "Паллада".
Программа:
Когда: 30 июня, с 18:00.
Где: набережная Цесаревича
Стоимость: бесплатно, вход в зону концертной программы по приглашениям.
Команда Владивостока ("Косатки") против команды Хабаровска ("Кобры").
Ты увидишь, что те самые "Косатки" умеют не только фотографироваться, но и делать по настоящему горячо на поле. Приходи на игру, поддерживай нас, а мы не заставим тебя скучать.
Прямо на матче, мы будем дарить гостям крутые подарки от партнеров: один абсолютно случайный зритель, получит сертификат на бесплатное обучение в автошколе на категорию "В". Победитель будет выбран случайным образом. А сеть фитнес-клубов разыграет среди зрителей мероприятия клубную карту на полгода.
Когда: 1 июля с 14:00.
Где: кампус ДВФУ, стадион.
Стоимость: бесплатно.
В Парке Минного городка пройдет завораживающий фестиваль: сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки.
Программа:
Когда: 1 июля с 21:00.
Где: парк Минного городка.
Стоимость: бесплатно.
Третья персональная выставка Андрея Дмитренко, одного из молодых владивостокских художников, уже обладающего узнаваемым и оформившимся стилем.
Экспозиция объединена поэтическим образом камня, брошенного в воду и поглощенного ею. Дмитренко изучает противостояние предмета и среды – твердого и не меняющего свою форму камня и гибкой, подвижной стихии. Так, тонкое и хрупкое полотно обрабатывается под прессом печатного станка; проволока, податливая форма твердого металла, обретает форму камня; видео, запечатлевшее эфемерный объект, граничит с компьютерной графикой.
Когда: до 7 июля, с 11:00 до 18:00 (выходной воскресенье и понедельник).
Где: галерея "Арка" (ул. Светланская, 5)
Стоимость: бесплатно.
Выставка — подарок Владивостоку в честь 158-летия, поэтому на ней будут представлены 158 фотографий.
«Архитектура», «События», «Повседневность», «Море», «Порт», «Учителя» и «Азиатский акцент» — в этих номинациях соревновались участники фотоконкурса, на который была прислана 1921 фотография.
"Посмотри на Владивосток" (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. Шестой фотоальбом будет представлен 1 июля 2018 года.
Когда: 29 июня — с 10:00 до 19:00; 30 июня, 1 июля — с 11:00 до 18:00.
Где: музей современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25)
Стоимость: бесплатно.
Впервые на Дальнем Востоке – «памятники» письменности Древней Руси – коллекция новгородских берестяных грамот XI-XV веков, а также другие экспонаты, повествующие о древнем русском городе и его жителях. Проект реализуется Приморским музеем имени Арсеньева и Новгородским музеем-заповедником при поддержке Благотворительного фонда Потанина.
В качестве исторического источника берестяные грамоты – нечто противоположное летописям, повествующим о выдающихся событиях, преимущественно о деяниях князей и различных необычайных явлениях. Грамоты ценны именно тем, что на бересте фиксировалось обыкновенное, заурядное, то, что не казалось достойным памяти потомков. Благодаря этому стало возможным изучить и реконструировать повседневную жизнь средневекового человека, «услышать его голос».
Когда: до 5 августа, с 11:00.
Где: Главный корпус музея Арсеньева (ул. Светланская, 20)
Стоимость: 200 руб.
Специально ко Дню рождения Владивостока в библиотеке пройдет вторая лекция исторического проекта "Объяснения".
Лектор проекта "Объяснения" Сергей Корнилов – краевед, член Общества изучения Амурского края, член Союза писателей России.
На лекции речь идет о визитах во Владивосток всероссийских и всемирно известных писателей (русских и не только). Оказывается, первый русский литератор посетил Владивосток летом 1860 г., то есть сразу после "рождения" города. Именно о событиях первых лет Владивостока пойдет речь в специальном выпуске проекта, посвященном 158-летию города.
Когда: 1 июля с 18:00.
Где: молодежная библиотека БУК (ул. Светланская, 55)
Стоимость: вход бесплатный.
Краевая Федерация подводного спорта приглашает гостей и жителей Приморского края принять участие в Марафонском заплыве «Амурский залив – 2018», который состоится во Владивостоке 30 июня, в субботу, с 9 до 19 часов.
В заплыве на 12 километров примут участие около 120 пловцов, а на дистанции 1 километр - около 30 спортсменов. Кроме того, в 11 часов на станции будет параллельно проведен тестовый детский заплыв на 500 метров, в котором примут участие дети до 16 лет (допускаются дети при условии согласия их родителей).
Команды и призеры будут награждены медалями и кубками, а все, впервые переплывшие Амурский залив, получат значок «Покоритель Амурского залива» и соответвующий сертификат. Диплом участника получит каждый, кто выйдет на старт.
На старт, который расположен на противоположной стороне Амурского залива, на мысе Песчаный, участников доставят на катерах
Когда: 30 июня с 9:00 до 19:00.
Где: водноспортивная станция ЦСКА (водная станция ТОФ).
Стоимость: вход для зрителей бесплатный.
Вот уже третий раз Приморская государственная картинная галерея отмечает свой день рождения представлением экспоната из коллекции Государственного Эрмитажа.
"Голова Ареса" (Арес – древнегреческий бог войны, римское имя которого Марс), восходит к бронзовой статуе Ареса работы древнегреческого скульптора Алкамена, ученика великого Фидия. На голове Ареса шлем, украшенный рельефным изображением грифонов и собак, считавшихся атрибутами бога жестокой кровавой войны. Античный памятник был куплен в 1771 г. в Италии Иваном Ивановичем Шуваловым, первым президентом Академии художеств, который понимал, как важно начинающим мастерам знакомиться с лучшими достижениями великих предшественников. В середине XIX в. «Голова Ареса» среди других произведений искусства из коллекции И.И. Шувалова была передана в Эрмитаж.
Когда: по 7 октября, с 12:00.
Где: Приморская краевая картинная галерея (ул. Алеутская, 12)
Стоимость: 200 руб. - взрослые, 150 рублей – студенты, пенсионеры, 50 руб. - школьники.
RA - не просто место, RA - это дом всех творческих людей! Целых пять лет мы делаем запоминающимися твои выходные, варьируя музыкальное наполнение, изменяя внутреннее пространство, экспериментируя с жанрами и различными артистами.
Претерпевая метаморфозы, по-прежнему сохраняем тепло в наших стенах и продолжаем открывать новое и развивать андеграунд культуру самого морского города.
В первый день торжества вас ждет: эффектный концерт Starcardigan (synthpop, electro)! Live start - 22:30.
На второй день нашего юбилея вас ждёт live! Sad Sad Satan (ex-Kris Mirror), их самобытное звучание не оставит вас равнодушными и настроит на сюрпризы, поджидающие ночью!
Когда: 29 и 30 июня, с 22:00.
Где: бар RA (пляж "Юбилейный")
Стоимость: 400 руб., в костюмах и вечерних платьях - бесплатно.