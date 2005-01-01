Победителями первой городской гонки UrbanDH Vladivostok стали москвичи

Победителями прошедшего 23 июня первого во Владивостоке городского скоростного спуска на велосипедах UrbanDH Vladivostok 2018 стали два представителя Москвы. Владивостокский райдер пришел на финиш третьим.

В соревнованиях на трассе длиной около 700 метров приняли участие 46 райдеров. Помимо местных велосипедистов в гонке приняли участие гости из Хабаровска, Уссурийска, Советской Гавани, Арсеньева, Читы и Москвы.

Точка старта была расположена на видовой площадке у памятника Кириллу и Мефодию, финиш находился в Сквере политехников ДВГТУ. Участников UrbanDH Vladivostok ожидали препятствия в виде крутых лестниц, подземных переходов, фуникулера (часть трассы проходила именно по нему) и деревянных настилов.

Гонка состояла из двух заездов: квалификационного и финального. Лидер определялся в финальном заезде по наименьшему времени прохождения трассы. Лучшим из лучших стал Николай Пухирь (СШОР "Нагорная" г. Москва), подтвердив свое звание действующего чемпиона России по скоростному спуску.

Вторым стал Петр Винокуров, проигравший победителю 0,9 секунды. Третьим гонку завершил житель Владивостока Николай Константинович, пришедший на финиш на четыре секунды позже лидера.

Несколько участников сошли с дистанции: некоторые из-за травм, полученные на скользких трамплинах, другие по техническим причинам.

После завершения гонок на набережной Цесаревича состоялась церемония награждения спортсменов..

Антон Савенко, организатор гонки UrbanDH Vladivostok 2018: "Трассу мы монтировали достаточно долго. Сначала был один маршрут, потом - по причине того, что нам не разрешили перекрыть улицу - решили, что будет другой. Потом еще один. Остановились едва ли не на десятом варианте, еле договорившись с фуникулером. За месяц до гонки у нас уже были готовы все конструкции, но в итоге ни одна из них не пригодилась, пришлось все заново делать на месте. Всё монтировали неделю, было очень трудно. По причине отсутствия достаточного времени на проверку, делали всё на месте, усиляя все конструкции в два-три раза, что дополнительно утяжеляло труд и делало дороже сам проект.

Да, мы потеряли в куске трассы на велогонке и в части маршрута велопарада, но в итоге все прошло хорошо.

У нас было просто отменная команда, которая подобралась на велопарад и велогонку. В тех условиях, в которых мы оказались, ребята - а их порядка 10 человек - отработали мероприятие "на ура".

Почему победили москвичи? Потому, что ребята профи. Мы их специально приглашали и они ожидали свою победу. Единственное, чего они не ожидали, так это того, что наш юниор Николай Константинович, который даже не катается в профи-элите, проиграет им так незначительно. Как мне писал Николай Пухирь, наш парень действительно навязал им борьбу, что очень круто. По словам московских ребят, у нас очень неплохой уровень райдеров, сравнимый с Москвой, где у ребят есть возможность кататься на специальных трассах, которых у нас нет".