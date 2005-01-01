10 книг о футболе: Узнай больше о любимой игре миллионов

Чемпионат Мира запустил такую спортивную волну, которая с головой накрыла всю страну. Даже те, кто всегда был равнодушен к этой игре, начали проявлять к ней интерес.

Футбол – это не только игра и спорт, это история, стратегия и образ жизни.

Если вам интересно узнать больше о великих футболистах и тренерах, о тайнах российского футбола и знаменитых играх, обратите внимание на книги из нашей подборки.

А.Генис, Е.Водолазкин, А.Рубанов, В.Уткин «Игра народная. Русские писатели о футболе»

В сборник короткой прозы о футболе - мемуарной и художественной - вошли тексты Александра Гениса, Евгения Водолазкина, Василия Уткина, Андрея Рубанова, Владимира Стогниенко, Кирилла Набутова, Александра Терехова, Дмитрия Данилова, Александра Нилина, Дениса Романцова, Виктора Шендеровича, Александра Секацкого, Ольги Брейнингер, Сергея Самсонова, Сергея Носова, Ираклия Квирикадзе и других.

"Как всё великое, футбол слишком прост, чтобы его можно было объяснить. Поэтому многие путают его с религией, или с жизнью…

Вопиющая простота правил говорит о непреодолимом совершенстве этой игры. Как в сексе или шахматах, тут ничего нельзя изобрести или, тем более, улучшить.

Однако простота еще не значит нетребовательность. Футбол признает только полное самозабвение. Он не позволяет от себя отвлекаться. Он напрочь исключает тебя из жизни, за что ты ему и благодарен. Футбол непредсказуем и тем прекрасен".

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А. Дурново «Мяч в игре! Краткая история мирового и российского футбола с описанием всех чемпионатов мира и Европы»

Как и где появился футбол? Кто и когда установил правила? Сколько раз и кто похищал футбольные кубки? Эта книга - для настоящих болельщиков.

Спортивный обозреватель радио "Эхо Москвы" Алексей Дурново собрал здесь множество сведений про футбол.

Это не только удивительные и интересные факты о всеми любимой игре, но и рассказ обо всех чемпионатах мира и Европы со всеми их интригами и курьезами, описание основных тактик игры.

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Клайв Гиффорд «Футбол. Суперзвезды и знаменитые игры»

В этой книге вы прочтете о самых острых и захватывающих моментах в истории этой невероятной игры и самые последние статистические данные.

Спортивные биографии наиболее известных мастеров футбола прошлого и настоящего: Неймар, Месси, Пеле, Роналду, Руни, Марадона и многие другие.

Самые надежные вратари и защитники, самые справедливые и авторитетные рефери, самые опытные, талантливые и удачливые тренеры и большое количество сопутствующей информации ждет вас на страницах нового издания энциклопедии футбола!

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Руи Лянча «Гвардиола против Моуринью. Больше, чем тренеры»

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью — гиганты футбольной мысли. Самые непримиримые тренеры в истории. Будь то Эль Класико или дерби Манчестера, встреча Пепа и Жозе делает матч ярким и эмоциональным.

У каждого из них своя тактика. Своя философия. Оба завоевали колоссальное количество трофеев.

Эта книга не скажет вам, кто лучше.

Она объяснит, каким образом Гвардиола и Моуринью управляют командами. Покажет на реальных примерах, как они ведут себя с руководством, игроками и прессой. Раскроет секреты их харизматичного лидерства и профессионального мастерства.

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А.Мартанов «ЦСКА. Энциклопедия футбола для всей семьи. Правила. Игроки. Тренеры. Турниры»

Иллюстрированная энциклопедия по футболу для всей семьи от клуба ЦСКА - это подарок для фанатов клуба. Она будет интересна и тем, кто только знакомится с миром футбола, и болельщикам со стажем.

Тем, кто уверен, что знает все о нашей игре и команде (а ну-ка, скажи, в свитере какого цвета не любит играть Игорь Акинфеев?), и точно тем, кто знаком поверхностно.

Тем, кто смотрит матчи с трибуны, и тем, на кого смотрят с трибуны. Мальчишкам - чтобы лучше узнать игру, девчонкам - чтобы лучше узнать мальчишек. Папам - чтобы не отставать от детей, а мамам - чтобы лучше понимать пап.

Словом, всем, кто любит футбол, и тем, кто любит тех, кто любит футбол! Наша "Футбольная энЦСКАлопедия" украсит библиотеку любой спортивной семьи.

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Владимир Галедин «Лев Яшин. Вратарь нашей мечты»

В истории отечественного спорта нет более громкого имени.

Победитель Кубка Европы и олимпийский чемпион, единственный из россиян обладатель "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту Европы - и первый и до сих пор единственный в мире вратарь, завоевавший этот трофей, он заслужил всеобщую любовь и уважение и своими человеческими качествами - исключительной порядочностью, скромностью, беззаветной преданностью родному клубу - московскому "Динамо".

О спортивном и жизненном пути Льва Ивановича Яшина (1929-1990) рассказывает книга известного историка футбола Владимира Галедина.

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Родригу Карлуш Феррас «Криштиану Роналду»

Самый любимый вопрос журналистов: "Что такое быть Криштиану Роналду?"

Очень удобный вопрос. Он короткий и нравится всем, без исключения. Каждому приятно говорить о себе. Некоторые отвечают на этот вопрос минут десять. Сначала полагается задуматься, сделать умное лицо, а потом начать рассказывать, какой ты замечательный. Я поступаю иначе. Даю ответ сразу.

Мой ответ, короче, чем вопрос. Что такое быть Криштиану Роналду?

Быть лучшим!

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Дж.Буффон «Джанлуиджи Буффон. Номер 1»

"Супермен", "Эль-буфф", а для российских фанатов - "Буффонище". Все это прозвища одного из самых лучших вратарей в мире, Джанлуиджи Буффона, чемпиона мира по футболу и неоднократного обладателя золотых медалей итальянской Серии А.

В своей биографии Буффон рассказывает о себе, словно пишет роман. Здесь есть воспоминания: потасовка в стане пармских ультрас, матч за сборную Италии в холодной январской Москве и еще много других историй.

Здесь есть человек - великий чемпион, который выигрывал и ошибался, который умеет с мужеством переживать любые ситуации. Здесь есть Джанлуиджи Буффон - номер 1

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Георгий Черданцев «Истории чемпионатов мира»

Георгий Черданцев - популярный футбольный комментатор и телеведущий, автор книги "Записки футбольного комментатора", обладатель многочисленных журналистских премий и наград, который комментировал и освещал матчи пяти чемпионатов мира.

В своей новой книге он сделал то, что прежде не удавалось никому: объединил в одном произведении самые яркие и значительные события всех чемпионатов мира по футболу начиная с 1930 года.

Главное в этих историях - люди. Пеле и Пушкаш, Яшин и Нетто, Баджо и Зидан, Кройф и Бекхэм, а также многие другие звезды разных эпох – глазами автора. Помимо этих портретов в книгу вошли удивительные, забавные и курьезные истории, рассказанные от первого лица легендарными советскими футболистами Симоняном и Непомнящим, Бышовецем и Пономаревым.

Эта книга - самый полный рассказ о чемпионатах мира, проходивших на фоне важнейших общественно-политических событий ХХ века, а также мифах и легендах, которые с ними связаны.

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Лукас Дельгадо «Лионель Месси»

Эта книга – не сборник восторженных комплиментов, а правдивый рассказ о великом футболисте, о человеке, мужество которого заслуживает не меньшего восхищения, чем его талант.

С ее страниц звучит голос самого Лионеля Месси, сопровождаемый авторскими комментариями. Редко кому из авторов удается оставаться в тени, не заглушая и не затмевая своего героя.

Лукасу Дельгадо это удалось.

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