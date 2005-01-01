11 главных событий выходных 22 - 24 июня во Владивостоке

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Масштабный День молодежи на набережной и Сабантуй на "Строителе", велогонка по ступеням фуникулера и велозаезд по улицам города, международный день моряка и танцевальный проект от "Дисциплина" и Jagervibes, выставки и гламурная премия - каждый найдет себе событие по вкусу.

День М 6+

"День М" или День молодежи - это большой праздник для молодых и активных жителей Владивостока.

Развлекательные и образовательные площадки, спортивные треки, уютные места для творчества, и конечно, вечерний концерт - все под одной крышей объединит молодежный фестиваль.

В рамках праздника на главной сцене праздника планируется выступление музыканта Максима Анисимова (Максим Свобода, участник проекта "ПЕСНИ" на телеканале ТНТ).

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Когда: 23 июня, с 8:00.

Где: набережная Спортивной гавани.

Стоимость: бесплатно.

Сабантуй 6+

Жителей и гостей Владивостока приглашают принять участие в дальневосточном межнациональном празднике "Сабантуй".

Гостей ждут спортивные состязания для детей и взрослых, выступления профессиональных и самодеятельных артистов и творческих коллективов, выставка-продажа блюд татарской и башкирской кухни.

Когда: 23 июня, 13:00.

Где: стадион "Строитель" (пр-т 100-летия Владивостока, 30б)

Стоимость: бесплатно.

Велогонка UrbanDH Vladivostok 2018 16+

Велогонка UrbanDH Vladivostok — это уникальное событие всероссийского уровня. Скоростной спуск на велосипедах через самое сердце Владивостока. 1 км трассы пройдет через арки, виадуки, дороги, крутые лестницы и подземные переходы. Участникам предстоит прыгать через дорогу, кататься по крыше грузовика и переезжать через железнодорожные пути.

Расписание:

10:00 - начало предстартовой регистрации, ТО велосипедов;

11:45 - официальное открытие, на стартовой площадке;

12:00 - начало квалификационных заездов;

13:00 - формирование стартовых протоколов финальных заездов;

14:10 - начало финальных заездов;

15:10 - формирование итоговых протоколов;

15:40 - оглашение итогов, награждение на сцене на набережной Цесаревича;

16:00 - общее фото, фотосерии.

Старт: памятник "Кириллу и Мефодию". Финиш: сквер Политехников.

Когда: 23 июня, с 12:00.

Где: памятник "Кириллу и Мефодию" (видовая ДВГТУ)

Стоимость: бесплатно.

Международный день моряка 12+

Российский Профсоюз Моряков МГУ им. адм. Г. И. Невельского приглашают всех жителей и гостей г. Владивостока на праздничное мероприятие, посвящённое Международному дню моряка

Вашему вниманию будет представлена развлекательная программа: семейные конкурсы, эстафеты, конкурс рисунков, выступление танцевального коллектива, много музыки и памятные сувениры.

Когда: 24 июня с 13:00

Где: стадион МГУ им. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50а, возле водной станции)

Стоимость: бесплатно.

Праздник "Велосипед в городе В" 6+

"Велосипед в городе В" — это не просто еще один праздник. Это начало истории о том, как велосипед может стать образом жизни целого города.

Велозаезд и веломастерские, велоквесты и велоэкскурсии ждут гостей самого велосипедного мерроприятия этого лета.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Когда: 23 июня, с 10:00.

Где: улицы Владивостока, набережная Цесаревича

Стоимость: бесплатно.

Выставка "Влажные камни, брошенные в толщу воды" 12+

Третья персональная выставка Андрея Дмитренко, одного из молодых владивостокских художников, уже обладающего узнаваемым и оформившимся стилем.

Экспозиция объединена поэтическим образом камня, брошенного в воду и поглощенного ею. Дмитренко изучает противостояние предмета и среды – твердого и не меняющего свою форму камня и гибкой, подвижной стихии. Так, тонкое и хрупкое полотно обрабатывается под прессом печатного станка; проволока, податливая форма твердого металла, обретает форму камня; видео, запечатлевшее эфемерный объект, граничит с компьютерной графикой.

Когда: до 7 июля, с 11:00 до 18:00 (выходной воскресенье и понедельник).

Где: галерея "Арка" (ул. Светланская, 5)

Стоимость: бесплатно.

"Дисциплина" x Jagervibes w/ Eostra (Spb) 18+

Проект "Дисциплина" открывает летний сезон серией ивентов в стенах бара "БУР" - новой камерной локации в самом центре Владивостока.

Ближайшие события намечены на 22 июня и 6 июля. Хедлайнером первой вечеринки станет гость из Санкт-Петербурга.

Eostra (Максим Зайцев) – участник большой музыкальной формации, образовавшейся вокруг московской группировки Incompetence.

Line up:

Eostra (Roots United, Spb)

Monomo

Dove Enderson

Workpop

Когда: 22 июня. с 22:00.

Где: "БУР" бар (Светланская, 21 (рядом с цветочным пассажем)

Стоимость: 300 руб.

Выставка «Коллекционируя Россию. Великий Новгород» 12+

Впервые на Дальнем Востоке – «памятники» письменности Древней Руси – коллекция новгородских берестяных грамот XI-XV веков, а также другие экспонаты, повествующие о древнем русском городе и его жителях. Проект реализуется Приморским музеем имени Арсеньева и Новгородским музеем-заповедником при поддержке Благотворительного фонда Потанина.

В качестве исторического источника берестяные грамоты – нечто противоположное летописям, повествующим о выдающихся событиях, преимущественно о деяниях князей и различных необычайных явлениях. Грамоты ценны именно тем, что на бересте фиксировалось обыкновенное, заурядное, то, что не казалось достойным памяти потомков. Благодаря этому стало возможным изучить и реконструировать повседневную жизнь средневекового человека, «услышать его голос».

Когда: до 5 августа, с 11:00.

Где: Главный корпус музея Арсеньева (ул. Светланская, 20)

Стоимость: 200 руб.

Турнир "Траектория Elite АСБ" 12+

Турнир для учащихся ВУЗов и СУЗов по правилам FIBA 3x3 среди мужских и женских команд.

Для прохождения мандатной комиссии 23 июня в 12:00 при себе нужно иметь полис страхования и заявочный лист (с проставленными подписями и печатями вуза и врача).

Главный приз – путевка и авиабилеты на Суперфинал в Москву.

Когда: 23 июня, с 12:00 до 20:00.

Где: верхняя площадка набережной Спортивной гавани.

Стоимость: вход бесплатный.

Экскурсия в Мариинский театр 6+

У зрителей появится возможность увидеть обычно скрытые процессы создания и подготовки спектакля, а также посетить репетиции.

Маршрут экскурсии включает:

рассказ об истории Мариинского театра и особенностях репертуара Приморской сцены;

посещение гримёрной комнаты, где представлены костюмы к оперным и балетным спектаклям, а также театральный грим и постижёрские изделия;

возможность увидеть работу систем сценической механизации;

визит в закулисную часть сцены Большого зала;

посещение репетиции спектакля (зависит от репетиционного графика артистов).

Когда: 24 июня в 14:00.

Где: Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20)

Стоимость: 400 руб.

Первая актуальная премия "Люди года 2018" 18+

P.R.R. специально для журнала «OFF» представляет самое неоднозначное мероприятие города - премия «Люди Года 2018».

Живой звук, культовые артисты, тонны самоиронии и только качественный юмор – всё это будет ждать зрителей на самом модном событии года.

Хэдлайнерами мероприятия выступят группа Total, реп-исполнитель «Птаха» аka «Зануда», дуэт «#2Маши», а также чемпион IDA WORLD DJ Chell. Ответственные за настроение – Edwin Group и Иван Засухин.

Когда: 22 июня, в 20:00

Где: Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15)

Стоимость: от 1000 до 5000 руб.