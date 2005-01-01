городкурорт: Каким может быть сквер у дома генерал-губернатора Унтербергера

Владивостокское архитектурное бюро Concrete Jungle, которое занимается созданием объектов архитектуры, дизайна, а также объектов искусства, решило представить каким могло бы быть общественное пространство в сквере у дома генерал-губернатора Унтербергера.

В рамках проекта архитектурного бюро облагораживается не только площадь сквера, но и вся территория вокруг дома Унтербергера. Сам сквер, по проекту Concrete Jungle, мог бы называться Сувенирным. Ранее проект Concrete Jungle по благоустройству Нагорного парка выиграл в городском конкурсе.

Из истории:

Строительство здания по улице Светланской было начато в 1888 году и завершено к 1891 году. Дом предназначался для военного губернатора Приморской области генерал-лейтенанта Павла Унтербергера. Проект здания был создан военным инженером Чернокнижниковым (который являлся одним из строителей Владивостокской крепости), а строительными работами руководил инженер генерал-майор Владимир Мооро.

На улицу Светланскую выходит фасад одноэтажного здания, боковые крылья имеют два этажа, а со стороны моря дом поднимается уже на три этажа. Вверху располагается большая открытая галерея, откуда раньше открывался прекрасный вид на бухту Золотой Рог.

В 1891 году в доме генерал-губернатора Унтербергера останавливался цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II), в 1917-1918 гг. заседал Совет рабочих и солдатских депутатов, а во времена интервенции (1921-1922 гг.) находилась контрразведка Меркуловского правительства.

Дом генерал-губернатора Унтербергера в настоящее время:

В 1925 году помещение передали под детский Дворец им. В. И. Ленина. Здесь стали открываться различные кружки детского творчества, а в сквере были установлены качели, горки, работали карусели.

С 1944 г. здесь размещался владивостокский городской Дом пионеров и школьников. В 80-е, после присвоения дому пионеров статуса районного, здание начало приходить в упадок.

Сейчас по адресу ул. Светланская, 52 находятся аппарат Полномочного представителя президента Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу и Арбитражный суд Приморского края.

Прилегающая к дому территория с зелеными насаждениями сейчас выглядит заброшенной.

Сквер, прилегающий к дому генерал-губернатора Унтербергера:

Феликс Машков, один из основателей архитектурной мастерской Concrete Jungle: "Сейчас этот сквер называется Губернаторским. Сам дом является памятником архитектуры, а вот сквер перед ним не несет исторической ценности. Технологии по которым он сделан и то состояние, в котором он сейчас находится - об этом весьма красноречиво говорят. Там нет капитальных покрытий, нет какой-то ценной планировки, он уже не соответствует потребностям города, поэтому мы решили в нашем проекте поменять концепцию и структуру этого места.

Специально мы это место не выбирали. У нас был целый пул общественных пространств, по которым мы делали проекты, и сквер был одним из этих пространств. Часто, когда делаешь несколько вещей, одна из них получается особенно удачной. С Сувенирным сквером у нас эта удача произошла.

Сейчас он такой андердог, незаметный, туда не ходят люди, многие о его существовании просто не знают. Поэтому, если превратить его в классное пространство - это будет максимальный контраст. Если взять набережную Цесаревича и что-то с ней сделать, то далеко не всем людям будет понятна разница. Здесь же она точно будет видна.

Благоустройство территории у дома генерал-губернатора Унтербергера

Начав исследовать этот сквер мы обнаружили интересную особенность: он просто окружен точками притяжения. Рядом с ним и библиотека "БУК" (библиотека-салон им. Пушкина), и музей им. Арсеньева, и Корабельная набережная, и Адмиральский сквер, и набережная Цесаревича. По сути, это один из центральных скверов и одно из центральных общественных пространств города, при этом сейчас совершенно неиспользуемое.

Его близость к музею им. Арсеньева натолкнула нас на мысль о некой истории. Мы хотели сделать так, чтобы эта история была понятна людям и была с ними связана напрямую. Нашли такую особенность - почти у каждого человека, живущего во Владивостоке если либо родственники, либо знакомые, кто "ходил в моря". Так или иначе, морская тематика, тематика дальнего плавания, тематика сувениров - понятна владивостокцам.

Мы решили рассказать об этом через объект, разместив на нем разные сувениры, которые имели место быть в период 90-х-2000-х. Эта эпоха уже уходит и мне кажется самое время зафиксировать этот фрагмент городской истории. Совершенно немонументальный, не имперский, а как жизнь простых людей в отдельно взятое время.

Наша работа - это наше творчество. Как у любых творцов, художников, у нас есть амбиции делать максимально круто.

Если воспринимать общественные пространства как некие произведения, то мы не хотим делать проходные треки, мы хотим делать хиты.

Мы постоянно находимся в поиске интересных и актуальных тем, которые бы резонировали с людьми. Сейчас и в музыке это есть, в современном искусстве это есть, а в российской архитектуре этого вообще нет.

Мы постоянно в поиске, смотрим, какие пространства "заходят", какие - нет, какие малые архитектурные формы пользуются спросом, а какие не пользуются. Мы постоянно ищем какие-то интересные мелочи и пытаемся из них создать какое-то произведение. Мне кажется, что только с таким подходом мы сможем получить действительно ценные городские пространства. В такуое через 50 лет попадет человек и будет видеть, что в этих объектах, зданиях, технологиях, во всех этих вещах есть история людей".