Представлен официальный трейлер драмы "На районе", снятой во Владивостоке

Кинокомпания "Централ партнершип" (Central Partnership), российский производитель и дистрибутор фильмов, на своем официальном канале в YouTube представила официальный трейлер фильма "На районе".

Полнометражный фильм "На районе" - режиссерский дебют Ольги Зуевой, главные роли в котором исполнили Данила Козловский и Илья Маланин. Кинокартина снималась в сентябре 2016 года во Владивостоке.

В киноработе Данила Козловский выступил соавтором сценария, продюсером, а также исполнил главную роль. Его девушка — модель и уроженка столицы Приморья Ольга Зуева — стала сценаристом картины и режиссером.

В российский прокат фильм выйдет 27 сентября 2018 года.

Фильм режиссера Ольги Зуевой "На районе" был представлен в конкурсе "Кинотавр. Дебют" на прошедшем в Сочи кинофестивале "Кинотавр - 2018". Создатели картины боролись за победу в своей категории еще с семью режиссерами-дебютантами полного метра, но, к сожалению, приза не получили.

Сюжет кинокартины фокусируются на двух друзьях из Владивостока, Вове (Илья Маланин) и Кисе (Данила Козловский), подрабатывающих на местного авторитета (Владимир Афанасьев). Однако вскоре Вова принимает решение уйти из криминального бизнеса, чем ставит под угрозу и свою жизнь, и жизнь Кисы, которого такая работа все больше устраивает.

Кинокомпания "Марс Медиа", которая сняла фильм "На районе" впервые в истории России получила в 2017 году из бюджета Приморского края субсидию на возмещение затрат, так называемый рибейт.