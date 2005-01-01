10 главных событий выходных 9 - 12 июня во Владивостоке

Тихоокеанский фестиваль читки современной драматургии и чемпионат по панкратиону, городские соревнования по конному спорту и фестиваль красоты, празднование Дня России и этап чемпионата по дрифту, семейный фото-уикенд и чемпионат по воздушной акробатике - каждый найдет себе событие по вкусу.

Фестиваль читок современной драматургии "Метадрама-2018" 18+

Фестиваль читок "Метадрама-2018" - это изучение и популяризация того неизведанного и зарождающегося в современной драматургии, совместный проект Приморского краевого драматического театра молодежи и Виктории Костюкевич, приморского драматурга, режиссера проекта The Драма.

Фестиваль организаторы рассматривают как пространство, где можно чуточку больше, чем обычно. Кто еще кроме Метадрамы покажет Вырыпаева и Сигарева, Поспелову и Данилова, Белецкого и Брызя?

Когда: 9 и 10 июня, с 13:00.

Где: Приморский краевой театр молодежи (ул. Светланская, 15а)

Стоимость: 150 руб.

Этап чемпионата DSL Drift Series 12+

Первый этап открытого чемпионата города Владивостока по автомногоборью DSL Drift Series 2018.

План мероприятия:

9:45 – 11:45 – тренировки;

12:00 – 13:30 – квалификация;

14:00 – начало соревнований;

17:00 – награждение.

Когда: 10 июня, с 12:00.

Где: картодром "Змеинка".

Стоимость: бесплатно.

Турнир по современному панкратиону MFP 221 "Дальневосточный рубеж-2018" 18+

Турнир по современному панкратиону «Дальневосточный рубеж» сведет в «клетке» бойцов из России, Украины, Польши и Армении.

Почетный гость события – известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, выступавший под эгидой промоушенов Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce и M-1 Global. На его счету победы над Фабрисиу Вердумом, Андреем Орловским, Педро Риззо и Алистаром Оверимом.

Когда: 9 июня, с 19:00.

Где: Владивостокский цирк (ул. Светланская, 103)

Стоимость: 500-5000 руб.

Чемпионат города по конному спорту 6+

Соревнования по конному спорту пройдут в дисциплине конкур (преодоление препятствий). В них примут участие как взрослые, так и юные всадники.

Коллектив КСК «Фаворит» и федерация конного спорта Приморского края приглашают всех желающих на мероприятие и обещают красивое и захватывающее зрелище.

Когда: 10 июня, с 11:00.

Где: конно-спортивный клуб "Фаворит" (пр-т 100-летия Владивостока, 152а)

Стоимость: бесплатно.

Чемпионат по пилонной и воздушной акробатике 16+

Владивосток в этом году встречает участников из Японии, Южной Кореи, Гонконга, ЮАР, Китая, Таиланда. Российскую сторону представят лучшие акробаты из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Биробиджана, Благовещенска, Находки. Выступления пройдут в сольных и дуэтных категориях, женских и мужских номинациях.

Зрителей ожидает захватывающиее соревнование за звание Asia-Pacific Champion в номинациях: пилонная акробатика, акробатика на воздушном кольце и воздушных полотнах, а также показательные выступления от российских и зарубежных звезд воздушной акробатики.

Когда: 9 июня, в 16:00.

Где: SanReMo Hall (ул. Набережная, 9)

Стоимость: от 1500 до 2000 руб.

Stand Up 18+

В караоке-клубе Grammy состоится вечер разговорной комедии Stand Up.

Для зрителей выступят лучшие комики рубрики "Открытый микрофон" проекта Stand Up Comedy Vladivostok. Если вы любите весело проводить время, то этот вечер для вас.

Когда: 10 июня. с 20:00.

Где: караоке-клуб Grammy (ул.Светланская, 80В)

Стоимость: 300 руб.

Выставка «Коллекционируя Россию. Великий Новгород» 12+

Впервые на Дальнем Востоке – «памятники» письменности Древней Руси – коллекция новгородских берестяных грамот XI-XV веков, а также другие экспонаты, повествующие о древнем русском городе и его жителях. Проект реализуется Приморским музеем имени Арсеньева и Новгородским музеем-заповедником при поддержке Благотворительного фонда Потанина.

В качестве исторического источника берестяные грамоты – нечто противоположное летописям, повествующим о выдающихся событиях, преимущественно о деяниях князей и различных необычайных явлениях. Грамоты ценны именно тем, что на бересте фиксировалось обыкновенное, заурядное, то, что не казалось достойным памяти потомков. Благодаря этому стало возможным изучить и реконструировать повседневную жизнь средневекового человека, «услышать его голос».

Когда: до 5 августа, с 11:00.

Где: Главный корпус музея Арсеньева (ул. Светланская, 20)

Стоимость: 200 руб.

Празднование Дня России 6+

Гостей ждёт большой концерт, конкурсы, подарки и мастер-классы.

В 14 часов начнётся концертно-развлекательная программа. На сцену выйдут лучшие вокальные и хореографические коллективы и исполнители приморской столицы.

На верхней площадке амфитеатра будет работать выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества.

Когда: 12 июня, с 12:00.

Где: Амфитеатр на набережной Спортивной гавани.

Стоимость: вход бесплатный.

Cемейный фото-уикенд 6+

В программе семейного фото-уикенда:

Красочная фотозона, декорированная шарами, в которой можно совершенно бесплатно сделать семейную фотографию на память. Фото сделает профессиональный семейный и детский фотограф Александра Павлова, а снимок можно будет уже на следующий день скачать в интернете,

Мастерская для детей по работе с мозаикой от студии Décor-mosaic. Дети смогут своими руками сделать красивое изделие, памятный сувенир, подарок своим близким и забрать его с собой. Участие бесплатное,

Просмотр фотовыставки «Расту в Приморье». В экспозиции представлены снимки 26 фотографов, работающих в жанре семейной и детской фотографии.

Когда: 10 июня с 12.00 до 15.00

Где: выставочный зал ПКЦНК (ул.Пушкинская,25 )

Стоимость: бесплатно.

Podium Day 16+

Podium Day – это интерактивный проект, посвященный актуальной моде и красоте, личностному продвижению и развитию, а также искусству.

В программе мероприятия:

Дресс-кроссинг. Здесь вы сможете наконец-то распрощаться с вещами, которые вы уже давно не носите, а выкидывать жалко было, и сможете получить взамен то, что вам действительно нужно и хочется,

Fashion-показ от модельной школы "Podium project" и проекта "Городок дизайнеров",

Лекции на тему моды, правильного образа жизни и личностного бренда,

Маркет самых интересных товаров и услуг Владивостока,

Beauty-зона, где вы сможете нанести себе макияж, заплести косички и даже украсить свое тело рисунками мехенди,

Выступления творческих коллективов,

Фотосушка,

Розыгрыш призов от участников и партнеров, общение с крутыми людьми и одно из лучших воскресений лета!

Когда: 10 июня, в 14:00

Где: Большой ГУМ (ул. Светланская, 33, 2 и 3 этаж ; вход со стороны "Старого Дворика")

Стоимость: бесплатно.