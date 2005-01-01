Мариос Иоанну Элиа: "Варяг" - это первое, что я увидел во Владивостоке

Военно-морскую симфонию «Варяг» владивостокцы впервые услышат 7-го июня в Приморской краевой филармонии. Как объяснила директор филармонии Анна Алеко:

- Проект очень важен и необходим для нас. Не часто композитор с мировым именем пишет музыку специально для нашего Тихоокеанского симфонического оркестра.

Мариос Иоанну Элиа – кипрский композитор, который зимой этого года буквально прогремел с шестиминутным музыкальным фильмом "Звуки Владивостока", который стали сразу называть гимном нашего города. Тогда же возникла идея создать совместный с Приморской краевой филармонией масштабный проект – военно-морскую симфонию "Варяг".

Мариос Иоанну Элиа

- "Варяг" - это первое, что я увидел, когда прибыл во Владивосток. История крейсера и его команды, которая выбрала героическую смерть, лишь бы не сдаться врагу, глубоко тронула меня, - рассказал Мариос на пресс-конференции.

Симфония состоит из трех частей. Как и "Звуки Владивостока" она весьма авангардна по звучанию.

- В ней вы услышите и раскаты грома, и грохот пушки, и азбуку Морзе, а также цитаты из вальса "Амурские волны", - отметил главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий Смирнов. – Интересно, как автор, живущий не во Владивостоке, написал про Владивосток, и мы можем увидеть его взгляд со стороны на нас самих.

В первом взгляде со стороны, выраженном в фильме "Звуки Владивостока", город получился суровым и мужественным, возможно, потому что съемки фильма проходили в зимнее время, не особенно располагающее к веселью. Однако Мариос пообещал снять и «летнюю» версию «звуков» в следующем году.

- Лично у меня при просмотре фильма «Звуки Владивостока» возникло такое же чувство, как и при чтении собрания сочинений Владимира Арсеньева, - поделился впечатлением вице-губернатор Константин Межонов. – Как во время чтения книг, я думал: а это место я знаю, а здесь я бывал, так и во время просмотра фильма я ловил себя на мысли, что именно через эти звуки Владивосток открылся и мне впервые.

От имени администрации Приморского края Мариосу Иоанну Элиа была вручена благодарность за активное участие в развитии и популяризации музыкального академического искусства в Приморском крае.