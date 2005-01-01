Город Люди Культура Еда Стиль жизни
Предложить новость

Мариос Иоанну Элиа: "Варяг" - это первое, что я увидел во Владивостоке

В Приморской филармонии рассказали о мировой премьере военно-морской симфонии "Варяг".
Метки: музыка

Военно-морскую симфонию «Варяг» владивостокцы впервые услышат 7-го июня в Приморской краевой филармонии. Как объяснила директор филармонии Анна Алеко:

- Проект очень важен и необходим для нас. Не часто композитор с мировым именем пишет музыку специально для нашего Тихоокеанского симфонического оркестра.

Мариос Иоанну Элиа – кипрский композитор, который зимой этого года буквально прогремел с шестиминутным музыкальным фильмом "Звуки Владивостока", который стали сразу называть гимном нашего города. Тогда же возникла идея создать совместный с Приморской краевой филармонией масштабный проект – военно-морскую симфонию "Варяг".

Мариос Иоанну Элиа
Мариос Иоанну Элиа

- "Варяг" - это первое, что я увидел, когда прибыл во Владивосток. История крейсера и его команды, которая выбрала героическую смерть, лишь бы не сдаться врагу, глубоко тронула меня, - рассказал Мариос на пресс-конференции.

Симфония состоит из трех частей. Как и "Звуки Владивостока" она весьма авангардна по звучанию.

- В ней вы услышите и раскаты грома, и грохот пушки, и азбуку Морзе, а также цитаты из вальса "Амурские волны", - отметил главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий Смирнов. – Интересно, как автор, живущий не во Владивостоке, написал про Владивосток, и мы можем увидеть его взгляд со стороны на нас самих.

В первом взгляде со стороны, выраженном в фильме "Звуки Владивостока", город получился суровым и мужественным, возможно, потому что съемки фильма проходили в зимнее время, не особенно располагающее к веселью. Однако Мариос пообещал снять и «летнюю» версию «звуков» в следующем году.

- Лично у меня при просмотре фильма «Звуки Владивостока» возникло такое же чувство, как и при чтении собрания сочинений Владимира Арсеньева, - поделился впечатлением вице-губернатор Константин Межонов. – Как во время чтения книг, я думал: а это место я знаю, а здесь я бывал, так и во время просмотра фильма я ловил себя на мысли, что именно через эти звуки Владивосток открылся и мне впервые.

От имени администрации Приморского края Мариосу Иоанну Элиа была вручена благодарность за активное участие в развитии и популяризации музыкального академического искусства в Приморском крае.

 
 
 
 
 
 

Интересные материалы

 

Песня «Владивосток»: Как искали Пугачёву за Уралом и зачем цирку зашили купол

История легендарных гастролей Аллы Пугачёвой во Владивостоке в августе 1985 года.
 

25 лучших песен про Владивосток. Часть первая

О Владивостоке немало песен сложено, но еще больше композиций так и остались неизвестны широкой публике.
 

Программа XIV Международного джазового фестиваля во Владивостоке

XIV Международный джазовый фестиваль (ПРОГРАММА)
 

Самый лучший фильм: Как киприот Мариос Иоанну Элиа создал "Звуки Владивостока"

Автор уже нашумевшего проекта про ту незначительную часть жизни, которая была до приезда в наш город
 

Группа "Мумий Тролль" выпустила клип, снятый диснеевским мультипликатором

Видео на песню "Ой" войдет в новый альбом группы.
 

V-ROX: почему музыкальный форум открытого порта так и не стал шоукейс-фестивалем

Ответ на наболевший вопрос попытались получить у участников V юбилейного фестиваля.
 

Фестиваль фильмов о музыке и современной культуре Beat Weekend пройдет во Владивостоке

Показы пройдут в кинотеатре «Уссури».
 

Сервис The Pudding вычислил самую популярную песню во Владивостоке

Эта песня так красива, я больше не могу дышать.
О нас Вакансии Контакты Размещение рекламы

При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.

Правила сайта
18+
© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia
Дизайн сайта - ЦРТ