Фотографу из Владивостока доверили вести аккаунт National Geographic в Instagram

Владивостокскому фотографу Виталию Беркову доверили вести российский аккаунт журнала National Geographic в Instagram. На протяжении нескольких дней Виталий будет наполнять аккаунт журнала своими любимыми фотографиями.

Приморски фотограф уже выложил фото градирен Артемовской ТЭЦ, фото с горы Лысой, нерпу в акватории бухты Золотой Рог, фото уток-мандаринок в реке Богатой и виды бухты Стеклянной в пригороде Владивостока.

Публикация от National Geographic Russia (@natgeomagazineru) 1 Июн 2018 в 6:03 PDT

"Всем привет! Меня зовут Виталий Берков. Я фотограф-пейзажист и путешественник, снимающий дикую природу в своём родном Приморском крае. Несколько дней я буду вести аккаунт NG, где постараюсь показать вам посредством фотографии влияние человека на окружающую среду и проблему загрязнения мусором.



Эту фотографию я назвал "Разные миры". Озеро Карасиное находится в посёлке Артёмовский, Приморский край. Располагается в непосредственной близости от Артёмовской ТЭЦ, совсем рядом с железной дорогой. Оно уникально тем, что в нём произрастает реликтовое растение, занесённое в Красную книгу - лотос Комарова.



Моей целью было показать контраст, некое противопоставление природы и человеческой деятельности, чтобы у зрителя возникло ощущение нескольких "миров", совершенно противоположных. Я специально ловил момент, чтобы были дети - хотел показать, что мы одновременно и взаимодействуем с природой, живя в мире и согласии, и влияем на неё - работающая ТЭЦ и железная дорога."

В феврале 2018 году с книги фотографий Виталия Беркова стартовал фотопроект "Проникновение в Приморье", в котором различные фотографы будут рассказывать о Приморском крае. В книге были собраны лучшие за последние 10 лет фотографии Виталия.