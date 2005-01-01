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Максим Фадеев: Максим Свобода из Владивостока - лицо нового шоу-бизнеса

Продюсер телешоу "ПЕСНИ" на ТНТ восхищен участником из Владивостока.
Метки: Максим Анисимов, СвобоDA

На телеканале ТНТ завершился первый сезон музыкального проекта "ПЕСНИ". В течение двух месяцев 19 молодых исполнителей боролись за звание лучшего артиста России и приз 5 миллионов рублей.

В итоге триумфатором стал Олег Терновой, на проекте известный как TERRY. Молодой человек с первого же выпуска сумел продемонстрировать свои творческие способности и почти сразу рассматривался в качестве фаворита.

Максим Анисимов из Владивостока (на проекте выступавший как Максим Свобода) стал лучшим в команде Максима Фадеева Malfa по числу проголосовавших за него зрителей. Максим пришел на проект вместе со своей группой "СвобоDa", но в итоге прошел только один.

На финальном концерте всех участников телепроекта "ПЕСНИ" Максим выступил со своей песней "Соль".

После этого продюсер проекта Максим Фадеев похвалил выступление Максима, его талант и умение работать.

Максим Фадеев, продюсер телепроекта "ПЕСНИ": "Во время выступления я смотрел [на Максима] и думал - вот он! Вот воплощение того, о чем мы тут с вами всё время говорим.

Вот оно лицо нового шоу-бизнеса. Гениальный парень.

Он пишет музыку, даже не зная, что такое гармония - он никогда не учился этому. Он может и не знать нотной грамоты и делать всё по наитию, но он делает это так, что у всего зала на секунду останавливается сердце. Я редко ошибаюсь в людях, но все мы живые и нам свойственно в чём-то проколоться. В нём я не ошибся ни на одну секунду.

Нет слов. Лучший!"

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