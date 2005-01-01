Артём Моисеенко: Люди в колясках очень сильные: они могут проявлять милосердие к тем, кто ходит на своих ногах

Руководитель дальневосточной межрегиональной организации инвалидов «Ковчег» про смысл существования, доступную среду и обычный день из жизни человека с инвалидностью

Про травму

24 года назад случилось ДТП, после которого в моей жизни начались тяжелые испытания. Я получил травму шейного отдела позвоночника, пролежал почти четыре месяца в тысячекоечной больнице, потом еще пять месяцев дома. И все это время я лежал и думал: «А какой от меня толк? Что я могу сделать хотя бы для своей семьи?». И обозначил цель: заработать денег и поставить дома пластиковые окна.

Мне мама привязывала трубку телефона к руке эластичным бинтом, так как пальцы из-за травмы у меня плохо двигались, и работал диспетчером контактного телефона. Ко мне домой приходили бизнесмены, которым нужно было что-то продать, я организовывал продажи, получал дивиденды. Один раз помог бизнесмену из Республики Корея закупить рыбопродукцию на большую сумму и получил свой процент за сделку.

Помню, как мама пришла с работы, а я на кровати разложил заработанные мною деньги. Она сначала даже не поверила, что деньги - настоящие.

На них мы полностью отремонтировали квартиру, купили телевизор, холодильник. Потом за свои деньги я отремонтировал подъезд, сделал парковочные места, подвальное помещение, где сейчас и находится офис «Ковчега».

Артём Моисеенко

Про реабилитацию

Когда я оказался в таком положении, сильно удивился, почему никому особенно нет дела до таких людей, как мы. Ведь ты оказываешься буквально выброшен за борт жизни. Поэтому я начал думать, как же выкарабкаться из этого положения: занялся реабилитацией, придумывал разные тренажеры, даже патентовал их, исследовал разные методики – фанатично шел к цели восстановить здоровье в течение 13 лет. Все это время я не переставал работать и в 2008 году стал лучшим бизнесменом города в номинации «Шеф-меценат».

Заработав денег, я поехал на реабилитацию в Москву, потому что понимал, что все возможности здесь исчерпал. Там побывал в нескольких центрах, но в одном из них начал делать первые шаги.

По итогам работы над собой написал книгу «Достигая невозможного», потому что после таких успехов ко мне на консультации стали приходить люди, в чьих семьях были травмированные близкие, чтобы узнать, что делать и как достичь такого результата. Книга переиздавалась несколько раз, суммарный тираж составил 70 тысяч экземпляров, распространялась не только в России, но и за рубежом.

Параллельно я стал блогером, потому что понял, что должен быть кто-то, кто смог бы своим примером двигать и вдохновлять других людей. То есть я взял на себя миссию помогать людям.

Про миссию

Что передо мной стоит какая-то глобальная задача, я чувствовал с детства, но смог реализовать ее только благодаря травме.

Травма меня держит в жесткой колее, нет возможности тратить свою жизнь на какие-то удовольствия. И, по большому счету, даже когда ходил ногами, они меня и не радовали по-настоящему. То есть, я вообще не понимал смысл существования человека на Земле, когда вокруг столько горя.

Чему тут можно радоваться вообще? Как такое возможно: что один болеет, страдает, в инвалидной коляске, а другой испытывает наслаждения?

Про страдания

Когда видишь человека в коляске, думаешь: ну, сидит себе человек и сидит – в чем проблема? А на самом деле невозможно вообразить, насколько это сложно. Попробуйте себя примотать к стулу скотчем и высидеть хотя бы несколько часов, я не говорю уже – день, тогда мы с вами поговорим о чем-то серьезном.

А так философствовать – смысла нет, потому что это как муравей будет общаться с инопланетянином. И зря люди, которые передвигаются сами на своих ногах, думают, что обладают неким превосходством. Нет, это не так. Те, кто в колясках, испытывают милосердие к тем, кто ходит ногами, но зачастую много не понимают в этой жизни.

Про смысл жизни

В первую очередь, ты должен осознать – для чего ты здесь находишься и что ты должен здесь делать, а потом жить в соответствии с этим, и это важно. Так как мы живем в мире, полном страданий, видим, сколько горя происходит на планете Земля, значит, мы должны помогать тем, кто нуждается в помощи, и люди с инвалидностью - только малая их часть. На самом деле, больше условно здоровых людей нуждается в помощи, поэтому они так к нам тянутся.

Сейчас у нас есть проект инклюзии – шоу-перфомансы «Ты нужна мне…», когда на сцену выходят здоровые люди на ногах и инвалиды на колясках. И это радует многих, в том числе и зрителей. Есть стереотип, что мы на эту землю приходим наслаждаться, но на самом деле – это не приоритет.

Радость, удовольствие, моменты счастья будут случаться, если ты будешь выполнять свою миссию: станешь сильным человеком, начнешь помогать слабым, будешь преодолевать трудности, улучшать мир.

Про национальную идею

Я думаю о том, что происходит в России и как это можно все поменять. Многие говорят: «а, ничего не получится», «во всем виноват президент», «от меня ничего не зависит». Вот если так думать, то никогда ничего не изменится.

Моя личная мысль – чтобы изменился мир, надо начать с себя: например, привести в порядок свой подъезд, территорию вокруг своего дома, быть внимательным к своей речи, заниматься спортом, быть вежливым, улыбаться, даже если тяжело.

Если каждый в нашей стране начнет придерживаться этих правил, то жизнь значительно улучшится. Конечно, делать это сложно, потому что люди привыкли получать удовольствие. Но рано или поздно все это надоедает, наступает пресыщение и получать удовольствие уже невозможно.

Человек идет по врачам, по психотерапевтам, спрашивает, почему у него депрессия, тратит большие деньги на излечение. В итоге наступает некоторое облегчение. Но так как мы живем в этой системе, все равно тяжелое внутреннее состояние возвращается.

Про движущую силу

Я ощутил себя сильным человеком. Увидел, что приношу пользу другим. И вот это осознание, что я могу быть полезным, стало для меня движущей силой – меня это стимулирует, меня это вдохновляет. И я создаю ситуации, когда если не я сам, то кто-то, взяв с меня пример, начинает делать то же самое.

Про отношения

Повышенным вниманием у девочек я пользовался еще с детского сада. Девушки подходили ко мне познакомиться сами, причем очень красивые, и каждой было очень сложно отказать. После травмы у меня были женщины, с которыми я пытался строить отношения, но на нашей Земле все недолговечно, отношения подвержены всяким воздействиям, в итоге пары часто распадаются. Ведь даже научно доказано, что химический процесс влюбленности длится всего 2-3 года, а потом сохранить отношения очень сложно.

Любовь между мужчиной и женщиной обречена, если у пары нет соответствующих знаний. Если знания есть и пару составляют умные люди, они будут счастливы долго. Эксперименты у меня были, но потом я понял, что очень много сил тратится на поддержание семейных отношений, поэтому я принял решение быть один и уже несколько лет один.

Про жизнь

Моя жизнь превратилась в гигантскую социальную работу: то, что я делаю в Приморском крае, помогает большому количеству людей. Главное – делать эту работу системно и целенаправленно, обращать на себя внимание общественности, журналистов и власти.

Работа с людьми – сложная, и, конечно, ошибки случаются и у меня. Но когда ты четко поставил цель – сделать это мир лучше, ты идешь в соответствии со своим предназначением.

Про обычный день

Живу я в офисе, потому что, во-первых, мне сейчас так удобнее для достижения результата. И во-вторых, пока у меня нет средств на квартиру. Когда были средства, я их тратил на социальные проекты – чтобы поднять организацию, чтобы привлечь людей, чтобы остальное общество и руководство региона обратили на нас внимание.

Жить в офисе для меня становится с каждым годом все более сложно, потому что это офис в подвале обычной хрущовки. Здесь один лестничный пролет, мы положили пандус, и по нему меня вывозят. В одном из кабинетов я поставил кровать, и это стало моим жилищем на несколько лет.

Просыпаюсь утром по-разному, в зависимости от ситуации: начиная с семи утра. Компьютер – это мой телефон, рядом еще ноутбук, и начинаются переписки, звонки, организация новых мероприятий, контроль за теми, которые уже идут, звонки по организации перевозок людей с инвалидностью.

Я весь день ничего не ем, потому что если поешь, сразу идет потеря энергии и концентрация внимания тоже падает, ем я только вечером. Бывает, что я неделями работаю в офисе. Редко выезжаю с друзьями на Набережную цесаревича, ДВФУ, в другие места.

Про реакцию людей на улицах

Раньше было тяжело появляться на улице, потому что не хотел, чтобы люди видели меня в инвалидной коляске. Сложно было представить, что это так. Я очень много думал, визуализировал, как себя вести, что делать, когда на тебя смотрят. Улыбаться в ответ? А как улыбаться, если у тебя все болит? Или как улыбаться, когда тело у тебя не совсем обычное?

Ведь это не просто человек сел в коляску. У тебя худеют ноги, пальцы плохо работают. У меня, допустим, травма шейного отдела, которая влияет на двигательные мышцы пальцев. И мне, чтобы ровно сидеть, требуется в тысячу раз больше усилий, чем человеку с травмой спины. Поэтому даже между инвалидами бывает разница, и очень существенная.

Про самостоятельность

Я очень хожу быть полностью самостоятельным, но не могу, к сожалению, потому что очень много важных дел. Мама или отец мне помогают только для того, чтобы я мог помогать другим, они со мной в команде. Иначе все время у меня уходит на содержание быта.

У меня были периоды по полгода, когда я полностью жил один в квартире в Москве и Санкт-Петербурге, мне это очень нравилось, я чувствовал себя сверх-героем и был очень счастливым и радостным. А когда кто-то начинает тебе помогать – все: нет такого энтузиазма, нет такой энергетики, нет такой радости.

Но посторонняя помощь необходима, чтобы я мог заниматься другими делами. Когда ты сам себе готовишь, одеваешься, меняешь простыни и многое другое – на это нужно гораздо больше времени, а в сутках его не так много. Поэтому здесь нужно выбирать: делать либо одно, либо другое.

Про помощь

Сейчас помощь есть, но ее как всегда мало. Власть развернулась к нам лицом – и городская, и краевая, помогает и бизнес-элита. К той высокой планке, которую мы держим, сейчас стараются приблизиться и многие другие организации. Благодаря администрации города, у нас решается вопрос с нашей транспортной инваслужбой – это автобусы с подъемниками для перевозки маломобильных граждан.

Также администрация края активно помогает в нашей деятельности, поддерживает Приморскую федерацию спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата, помогает параспортсменам выезжать на региональные, всероссийские и международные соревнования, оказывает помощь по различным социальным направлениям, чему мы очень действительно благодарны.

В комплексе механизм работает, но мы хотим, чтобы он стал более эффективным и стабильным, чтобы у на появился нормальный, удобный, доступный офис

Про городскую среду

Городская среда тоже изменилась в лучшую сторону, особенно если сравнивать с тем, когда мы только начинали. Наша первая акция называлась «Наш доступный город». Тогда делегация на колясках спустилась с Покровского парка к Центральной площади, преодолевая массу препятствий. С нами вместе этот путь прошли представители многих телеканалов. От журналистов поступило предложение: «Артем, давайте вас уронят для драматургии в кадре», но этого не пришлось делать специально, меня уронили случайно, потому что ступеньки, с которых меня спускала девушка, были в некоторых местах обломы и она не смогла меня удержала.

В здание напротив администрации города, в которое мы решили зайти, нас не пустили. Охранник обосновал это так: «в колясках запрещено». Когда меня заносили в автобус, тоже уронили, чуть не разбили голову. Все это показали по местным и центральным телеканалам.

Как раз после этой акции мэр города пригласил меня на беседу, выяснил, что необходимо сделать для более удобного перемещения маломобильных граждан, какие необходимы автобусы. После этого были закуплены низкопольные желтые «Маны», везде стали устанавливаться пандусы, скаты, парковки для автомобилей инвалидов. Город стал преображаться в сторону более доступной среды.

Очень важным вопросом для нас является отсутствие доступных удобных тренажерных залов, бассейнов, куда могут приходить люди с травмами опорно-двигательного аппарата и другими формами инвалидности. В целом, в городе они есть, но они частично доступны.

Именно поэтому я очень активно продвигаю идею о создании многофункционального центра санаторно-курортного типа и спортивного центра адаптивных видов спорта, в которые в любое время смогут приезжать люди и все будет удобно, где они смогут поправлять свое здоровье, реабилитироваться, достигать больших успехов в спорте и быть социализированными и полезными членами общества.

На сегодняшний день это мечта моей жизни, для этого я делаю все возможное и невозможное.