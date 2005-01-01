Антон Беляев: "Делать то, что говорят многие" не имеет ничего общего с реальностью

16 июня во Владивостоке в концертном зале SanReMo состоится концерт группы Therr Maitz, основанной музыкантом, продюсером и композитором Антоном Беляевым в 2004 году.
В 2013 году лидер группы Антон Беляев стал, наверное, самым ярким участником шоу "Голос" на Первом канале (видео исполнения им песни Wicked Game набрало более 8 миллионов просмотров).
1 августа 2018 года группа выпускает новый альбом Capture, песни из которого будут презентованы на концерте.
Один из периодов творчества Therr Maitz тесно связан с Владивостоком. В преддверии концерта группы мы решили поговорить с Антоном о творчестве, жизненных принципах и OutHall'е.
- Новый альбом Capture, который будет вашей третьей пластинкой, в одном из интервью ты назвал "на самом деле нашим первым альбомом и личным прорывом". Как так получилось?
- Это было сказано некоторое время назад и, если честно, я уже так про него не думаю. Главное отличие от двух прошлых альбомов заключается в том, что мы его не делаем из того, что было. Это именно та музыка, которую мы делаем сегодня, когда нет необходимости собирать старый материал. Предыдущие альбомы, так получалось, делались в ситуации, когда не было ничего, а нужно было показать хоть что-то.
Конечно это загоняет в определенные рамки - какие-то песни уже просто не хотелось делать, но было нужно. Сейчас все по-другому. Сейчас это пластинка, которая спокойно записывается в одной студии.
- Изменение состава группы сыграло свою роль?
- Безусловно. На пластинке это отражается очень серьёзно. У меня вообще была мысль записать пластинку без живых барабанов, но это, видимо, следующий этап. С появлением в группе Игната Кравцова мы стали писать демо и стало понятно, что надо оставлять все, что что он делает. Пять лет назад мы уже были в туре по ДВ именно с ним, теперь он снова с нами.
На новой пластинке мы писали барабаны практически в демо, поэтому они звучат нестандартно, но на мой взгляд очень интересно. Сложно это описать, надо слушать.
Сингл Container с грядущего альбома группы:
- Так и когда слушать? 14 февраля вы открыли предзаказ, 8 марта на своем концерте в Москве вы представили новые песни. Теперь висит дата премьеры 1 августа.
- Слушай, ну мы же не с лейбла Black Star, которым надо просто идти весь год по релизам. Хочется сделать так, как хочется нам. Мы просто физически не успеваем. Мы выделили полтора месяца к 14 февраля, для того, чтобы все сделать, но по факту у нас их не было и до сих пор нет, поэтому двигаемся урывками.
Мы пытаемся закончить альбом именно в том виде, в котором нам было бы приятно самим его слушать даже через какое-то время, а не выпустить ради того, чтобы выпустить. Не хотелось бы, чтобы музыка отзвучала месяц, а потом умерла.
Наверное, это мой дефект - перфекционизм. С одной стороны, это меня мучает, с другой, я понимаю, что только за счет этого мы сохраняемся на плаву. То, что мы делаем, это всегда максимум того, что мы можем сделать на данный момент.
Я имею в виду то, что каждая наша песня сможет остаться во времени с какими-то людьми. Конечно, не со всеми, это все-таки не поп-музыка, которая прозвучит по всем радиостанциям страны. Но она сохранится и её можно будет, с оглядкой на время, слушать и через три года, и через четыре. Мы очень внимательно прорабатываем все детали, делаем всё по-взрослому. Для себя.
- Если говорить про будущее творчество. В фильме "Лёд" прозвучала песня "Лететь" группы "А-Мега" в твоём исполнении. Это был единичный эксперимент или будут в обозримом будущем в репертуаре Therr Maitz русские песни?
- Я не знаю. Я не оказываюсь от этой идеи, но никаких предпосылок к этому пока не вижу.
Мне понятно как работает русская музыка, что нужно в ней делать, но пока никакого порыва писать песни на русском языке я не ощущаю.
- Многие говорят, что странно жить в России и при этом петь на английском...
- Совершенно плевать, что говорят многие. Это не важно. Я это слышал всю жизнь и это не имеет ничего общего с реальностью.
Мне кажется странно делать то, что ты не любишь. Это действительно странно, по-настоящему. А делать то, что тебе нравится, получать на это какой-то отклик у людей - это главное.
Понятно, мы не можем похвастаться таким откликом, как сегодняшняя рэп-музыка в России или какие-то поп-хиты. Конечно, и я хочу большего, но я не могу пожертвовать своим внутренним состоянием ради этого.
Делать это просто потому, что многим кажется, что так правильно, для меня странно. Для меня это хуже, чем соответствовать мнению большинства.
- Почти 13 лет назад группа Therr Maitz выступала на открытии легендарного для Владивостока ночного клуба OutHall. Мне просто интересно, ты что-нибудь помнишь с этого открытия?
- Я помню Dj Smash, который орал на техников, что у него не идет звук с винила, а потом выяснилось, что он просто не опустил иглу на пластинку. Вот это я очень хорошо помню.
Я всегда совершенно честно говорю, что Хабаровск и Владивосток той поры в моей памяти оставили мрачноватые воспоминания. Личная ситуация была немного другая. Была неудовлетворенность от происходящего, хотелось чего-то большего, но это никому особенно было не нужно.
OutHall был таким светлым моментом, когда было ощущение твоей нужности. Ну хоть кому-то ты был нужен! Очень мало всего происходило тогда на территории Дальнего Востока, для того, чтобы музыкант мог себя применить. Ты есть - хорошо, нет тебя - тоже нормально.
Естественно, этот период меня закалял и я считаю, что, наверное, это был важнейший этап для меня в плане формирования личности, понимания как всё работает, первых "взрослых" отношений с людьми. И теперь я вспоминаю, что я "оттуда" и для меня это очень важно.
- Если говорить о человеке, у которого получилось уехать "оттуда" в Москву. По-твоему, в чем проблема нашей местной владивостокской музыкальной сцены. Просто за последние лет 10 только Максиму Анисимову (Максим Свобода в шоу "ПЕСНИ" телеканала ТНТ) удалось серьезно засветиться для большой публики.
- Мне кажется, никакой проблемы нет. Я рад, что я смог посодействовать его появлению в этом телешоу. Я их увидел на прослушивании в Москве, они чудно спели. А потом еще сказали, что они из Владивостока и тогда вообще тепло растеклось во мне...
Я не слежу за тем, какое количество групп появилось там на территории, но мне кажется, что это абсолютно нормально, что люди время от времени появляются, прорываются, становятся популярными. Это инкубатор, люди зреют.
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Купить билеты на концерт Therr Maitz можно:
- Check Point Board Shop Океанский» пр-т 98а (10:00 до 20:00, ежедневно)
Конечно, кто-то зреет просто, а кто-то понимает, что нужно предпринимать некоторые шаги. Потому что без совершения определенных шагов твоё созревание никто не увидит.
Поэтому и получается, что группа, которая тебе нравится, может скиснуть в том, что есть, а тот, кто вроде не очень выглядит, может предпринять какие-то шаги и превратиться в нечто настоящее. Конечно, многое зависит от самого исполнителя, но во многом это рулетка, дело случая.
Что касается Максима Свободы, то возможно через год мы будем видеть интересного действующего артиста, а он - совершенно точно - интересный.
- То есть, для того чтобы состояться как артист, нужно валить?
Конечно, можно сидя во Владивостоке попасть в какие-то чарты низшего порядка, интернет сейчас позволяет. Но стать известным на территории России, действуя из Владивостока, - очень сложно.
Этот механизм не работает - у нас очень централизованная система восприятия.
У нас надо из Москвы приехать во Владивосток, а не наоборот.
- Что бы ты нынешний сказал себе тогдашнему, например, в 2005 году?
- Пожелал бы быть немного смелее. Я до сих пор очень сильно рефлексирую по поводу того, что делаю. Мне кажется, что это все полное фуфло. Бывает, что это мешает. Есть вещи, которые можно делать наглее.
Меньше думайте о реакции людей, о том, что о тебе могут подумать. Большинство тех, кто занимается музыкой склонны к самокопанию, но это больше вредит, чем помогает.
Безусловно, нельзя расслабляться и думать, что ты прав во всём и только так может быть, но вообще тормозить из-за каких-то своих сомнений не стоит ни секунды, потому что это просто потеря времени.
Нужно просто делать и всё, прыгая выше себя каждый раз.
Группа Therr Maitz была признана самым востребованным российским коллективом в 2014 году по версии ежегодной национальной премии «Событие года», лучшим исполнителем 2015 года в российском iTunes и Apple Music, а также лучшим российским артистом по версии премии MTV Europe Music Awards 2016.