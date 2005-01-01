Антон Беляев: "Делать то, что говорят многие" не имеет ничего общего с реальностью

16 июня во Владивостоке в концертном зале SanReMo состоится концерт группы Therr Maitz, основанной музыкантом, продюсером и композитором Антоном Беляевым в 2004 году.

В 2013 году лидер группы Антон Беляев стал, наверное, самым ярким участником шоу "Голос" на Первом канале (видео исполнения им песни Wicked Game набрало более 8 миллионов просмотров).

1 августа 2018 года группа выпускает новый альбом Capture, песни из которого будут презентованы на концерте.

Один из периодов творчества Therr Maitz тесно связан с Владивостоком. В преддверии концерта группы мы решили поговорить с Антоном о творчестве, жизненных принципах и OutHall'е.

- Новый альбом Capture, который будет вашей третьей пластинкой, в одном из интервью ты назвал "на самом деле нашим первым альбомом и личным прорывом". Как так получилось?

- Это было сказано некоторое время назад и, если честно, я уже так про него не думаю. Главное отличие от двух прошлых альбомов заключается в том, что мы его не делаем из того, что было. Это именно та музыка, которую мы делаем сегодня, когда нет необходимости собирать старый материал. Предыдущие альбомы, так получалось, делались в ситуации, когда не было ничего, а нужно было показать хоть что-то.

Конечно это загоняет в определенные рамки - какие-то песни уже просто не хотелось делать, но было нужно. Сейчас все по-другому. Сейчас это пластинка, которая спокойно записывается в одной студии.

- Изменение состава группы сыграло свою роль?

- Безусловно. На пластинке это отражается очень серьёзно. У меня вообще была мысль записать пластинку без живых барабанов, но это, видимо, следующий этап. С появлением в группе Игната Кравцова мы стали писать демо и стало понятно, что надо оставлять все, что что он делает. Пять лет назад мы уже были в туре по ДВ именно с ним, теперь он снова с нами.

На новой пластинке мы писали барабаны практически в демо, поэтому они звучат нестандартно, но на мой взгляд очень интересно. Сложно это описать, надо слушать.

Сингл Container с грядущего альбома группы:

- Так и когда слушать? 14 февраля вы открыли предзаказ, 8 марта на своем концерте в Москве вы представили новые песни. Теперь висит дата премьеры 1 августа.

- Слушай, ну мы же не с лейбла Black Star, которым надо просто идти весь год по релизам. Хочется сделать так, как хочется нам. Мы просто физически не успеваем. Мы выделили полтора месяца к 14 февраля, для того, чтобы все сделать, но по факту у нас их не было и до сих пор нет, поэтому двигаемся урывками.

Мы пытаемся закончить альбом именно в том виде, в котором нам было бы приятно самим его слушать даже через какое-то время, а не выпустить ради того, чтобы выпустить. Не хотелось бы, чтобы музыка отзвучала месяц, а потом умерла.

Наверное, это мой дефект - перфекционизм. С одной стороны, это меня мучает, с другой, я понимаю, что только за счет этого мы сохраняемся на плаву. То, что мы делаем, это всегда максимум того, что мы можем сделать на данный момент.

Я имею в виду то, что каждая наша песня сможет остаться во времени с какими-то людьми. Конечно, не со всеми, это все-таки не поп-музыка, которая прозвучит по всем радиостанциям страны. Но она сохранится и её можно будет, с оглядкой на время, слушать и через три года, и через четыре. Мы очень внимательно прорабатываем все детали, делаем всё по-взрослому. Для себя.

- Если говорить про будущее творчество. В фильме "Лёд" прозвучала песня "Лететь" группы "А-Мега" в твоём исполнении. Это был единичный эксперимент или будут в обозримом будущем в репертуаре Therr Maitz русские песни?

- Я не знаю. Я не оказываюсь от этой идеи, но никаких предпосылок к этому пока не вижу.

Мне понятно как работает русская музыка, что нужно в ней делать, но пока никакого порыва писать песни на русском языке я не ощущаю.

- Многие говорят, что странно жить в России и при этом петь на английском...

- Совершенно плевать, что говорят многие. Это не важно. Я это слышал всю жизнь и это не имеет ничего общего с реальностью.

Мне кажется странно делать то, что ты не любишь. Это действительно странно, по-настоящему. А делать то, что тебе нравится, получать на это какой-то отклик у людей - это главное.

Понятно, мы не можем похвастаться таким откликом, как сегодняшняя рэп-музыка в России или какие-то поп-хиты. Конечно, и я хочу большего, но я не могу пожертвовать своим внутренним состоянием ради этого.

Делать это просто потому, что многим кажется, что так правильно, для меня странно. Для меня это хуже, чем соответствовать мнению большинства.

- Почти 13 лет назад группа Therr Maitz выступала на открытии легендарного для Владивостока ночного клуба OutHall. Мне просто интересно, ты что-нибудь помнишь с этого открытия?

- Я помню Dj Smash, который орал на техников, что у него не идет звук с винила, а потом выяснилось, что он просто не опустил иглу на пластинку. Вот это я очень хорошо помню.

Я всегда совершенно честно говорю, что Хабаровск и Владивосток той поры в моей памяти оставили мрачноватые воспоминания. Личная ситуация была немного другая. Была неудовлетворенность от происходящего, хотелось чего-то большего, но это никому особенно было не нужно.

OutHall был таким светлым моментом, когда было ощущение твоей нужности. Ну хоть кому-то ты был нужен! Очень мало всего происходило тогда на территории Дальнего Востока, для того, чтобы музыкант мог себя применить. Ты есть - хорошо, нет тебя - тоже нормально.

Естественно, этот период меня закалял и я считаю, что, наверное, это был важнейший этап для меня в плане формирования личности, понимания как всё работает, первых "взрослых" отношений с людьми. И теперь я вспоминаю, что я "оттуда" и для меня это очень важно.

- Если говорить о человеке, у которого получилось уехать "оттуда" в Москву. По-твоему, в чем проблема нашей местной владивостокской музыкальной сцены. Просто за последние лет 10 только Максиму Анисимову (Максим Свобода в шоу "ПЕСНИ" телеканала ТНТ) удалось серьезно засветиться для большой публики.

- Мне кажется, никакой проблемы нет. Я рад, что я смог посодействовать его появлению в этом телешоу. Я их увидел на прослушивании в Москве, они чудно спели. А потом еще сказали, что они из Владивостока и тогда вообще тепло растеклось во мне...

Я не слежу за тем, какое количество групп появилось там на территории, но мне кажется, что это абсолютно нормально, что люди время от времени появляются, прорываются, становятся популярными. Это инкубатор, люди зреют.

Купить билеты на концерт Therr Maitz можно: - Check Point Board Shop Океанский» пр-т 98а (10:00 до 20:00, ежедневно)

- Магазин шнурОк Светланская, 4 тел. 241-43-47 (с 10:00 до 18:00)

- Клуб «Водолей» Суханова 3 (21:00 до 02:00 – 06:00 ежедневно)

- Фермерский ресторан "Ogonёk" | Владивосток Партизанский проспект 44 к6 (08:00 до 01:00, ежедневно)

Конечно, кто-то зреет просто, а кто-то понимает, что нужно предпринимать некоторые шаги. Потому что без совершения определенных шагов твоё созревание никто не увидит.

Поэтому и получается, что группа, которая тебе нравится, может скиснуть в том, что есть, а тот, кто вроде не очень выглядит, может предпринять какие-то шаги и превратиться в нечто настоящее. Конечно, многое зависит от самого исполнителя, но во многом это рулетка, дело случая.

Что касается Максима Свободы, то возможно через год мы будем видеть интересного действующего артиста, а он - совершенно точно - интересный.

- То есть, для того чтобы состояться как артист, нужно валить?

Конечно, можно сидя во Владивостоке попасть в какие-то чарты низшего порядка, интернет сейчас позволяет. Но стать известным на территории России, действуя из Владивостока, - очень сложно.

Этот механизм не работает - у нас очень централизованная система восприятия.

У нас надо из Москвы приехать во Владивосток, а не наоборот.

- Что бы ты нынешний сказал себе тогдашнему, например, в 2005 году?

- Пожелал бы быть немного смелее. Я до сих пор очень сильно рефлексирую по поводу того, что делаю. Мне кажется, что это все полное фуфло. Бывает, что это мешает. Есть вещи, которые можно делать наглее.

Меньше думайте о реакции людей, о том, что о тебе могут подумать. Большинство тех, кто занимается музыкой склонны к самокопанию, но это больше вредит, чем помогает.

Безусловно, нельзя расслабляться и думать, что ты прав во всём и только так может быть, но вообще тормозить из-за каких-то своих сомнений не стоит ни секунды, потому что это просто потеря времени.

Нужно просто делать и всё, прыгая выше себя каждый раз.

Группа Therr Maitz была признана самым востребованным российским коллективом в 2014 году по версии ежегодной национальной премии «Событие года», лучшим исполнителем 2015 года в российском iTunes и Apple Music, а также лучшим российским артистом по версии премии MTV Europe Music Awards 2016.