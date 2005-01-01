Режиссер Лидия Василенко: Паруса будут! Мы закупили 100 метров алого шелка

Премьера спектакля «Алые паруса», состоится 30 июня, накануне Дня города, на сцене Приморского краевого театра молодежи.
Как подчеркнул директор Театра молодежи Игорь Селезнев, дата премьеры выбрана неслучайно – это канун Дня города, поэтому сам спектакль буде проходить под лозунгом: «Городу у моря посвящается».
Рассказывая о причинах выбора именно этого произведения Александра Грин, режиссер Лидия Василенко отметила:
- Читая описания разных фантастических городов у Грина: ветвистые улочки, ванты, набережные, невольно ловишь себя на мысли, что описывается именно Владивосток. Поэтому решили рассказать эту историю, посвятив ее нашему городу.
В трактовке сюжета режиссер отошла от классического подхода – фантастическая история разворачивается на владивостокской улице Фокина среди нашей молодежи.
- Я думаю, что и современный молодой человек готов на подвиг ради любимой девушки, главное, чтобы девушка была этого достойна, - определил свою позицию исполнитель роли Артура Грэя, студент 3-го курса Академии искусств Игорь Сушков.
- Любовь есть, ее не может не быть, о чем ты думаешь, какую энергию направляешь, то с тобой в итоге и происходит, - объяснила новая Ассоль, актриса Театра молодежи Валерия Самарина.
Грэя режиссер Лидия Василенко отбирала среди студентов целенаправленно – ей было необходимо, чтобы актер был адекватен требуемому возрасту – 18 лет. А Валерию в роли Ассоль она увидела на мастер-классе столичного актера Александра Дзюбы, до этого Валерия играла исключительно мальчиков и зверят.
Также режиссер отметила, что в спектакле будет много танцевальных номеров, так как именно через пластику человеческого тела, а не через ткань лучше всего передавать энергию моря, однако паруса будут, и 100 метров алого шелка уже закуплены.
В завершении пресс-конференции руководитель Центра содействия развитию молодежи Сергей Матлин объявил, что первыми спектакль увидят лучшие выпускники Приморского края в рамках учрежденного в этом году праздника «Крылья Востока».