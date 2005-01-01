Первый Тихоокеанский фестиваль читок современной драматургии пройдет во Владивостоке

9 и 10 июня во Владивостоке пройдет Первый Тихоокеанский фестиваль читок современной драматургии «Метадрама-2018.
На большой и малой сцене краевого Театра молодежи прозвучат самые актуальные тексты авторов новой российской драмы: Сигарева, Данилова, Белецкого, Вырыпаева, Поспеловой Прочитают тексты актеры и театры Владивостока, а также гости из Хабаровского театра юного зрителя, обладатели главной национальной премии театрального искусства «Золотая маска".
Фестиваль «Метадрама" проводит краевой Театр молодежи вместе с проектом The Драма, Виктории Костюкевич, драматургом г. Владивостока.
Виктория Костюкевич: "Ежегодный фестиваль современной драматургии во Владивостоке я начала планировать с первой же читки проекта The Драма. Мы с актерами долго кочевали по разным площадкам, все-таки новая драма это больше контркультура. Так мы и скитались, пока не нашли поддержку Театра молодежи.
Провели на малой сцене, одну, вторую, третью читку и поняли, что такой формат интересен и востребован зрителем. Как только дело встало на рельсы. я озвучила идею фестиваля новому директору Театра Молодежи Игорю Леонидовичу Селезневу и он нас поддержал. Пригласила театральные труппы из Владивостока, Хабаровска, студентов нашей академии искусств. Хочется верить, что новому поколению зрителей интересен современный текст также как и мне."
14:00
Родин Белецкий "Разговор, которого не было".
театр "ТАН", режисер А. Нартов.
16:00
Василий Сигарев "Божьи коровки возвращаются на землю"
ДВГАИИ, режисеры Н. Лазарев, З. Адаевская
18:00
Дмитрий Данилов "Серёжа очень тупой"
Театр молодежи, режиссёр Герман Авеличев
13:00
Ана Шавгарова. Лекция "Современный театр vs. классический театр"
14:15
Юлия Поспелова. Эскиз по пьесе "Дед"
Хабаровский ТЮЗ, режиссер К. Кучикин
16:00
Иван Вырыпаев "Солнечная линия"
проект "Класс коррекции", режиссер М. Кравцова.
18:00
Викентий Брызь "Рашен лалабай"
проект "The Драма", режиссер В. Костюкевич.