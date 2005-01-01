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Денис Коробов: Я выбираю кадр, где есть противоречие смыслов

В ЦСИ "Заря" открылась выставка непарадных портретов города "Сумма частей"
Метки: Заря

Надпись «Да благословит вас Господь», намалеванная по потолку темного коридора одной из «гостинок», подвешенная банка пива Kozel с торчащими из нее оленьими рогами, черные туфли, сиротливо притулившиеся около лежащего в мокрых кустах матраса – как будто хозяйка разулась перед прыжком в стратосферу.

Все эти кадры вполне недвусмысленно свидетельствуют: да, у реальности есть чувство юмора, надо только успевать реагировать на ее шутки. И судя по всему, у владивостокскиого фотографа Дениса Коробов с реакцией на них все в порядке.

Начав снимать в 2014 году на первую «мыльницу», купленную за 50 рублей, Денис эволюционировал до персональной выставки, организованной известным московским куратором и галереистом Ларисой Гринберг.

Денис Коробов

- Фотографии, сделанные той первой камерой, в «Сумму частей» не вошли, зато со второй камеры, такой же примитивной мыльницы, есть, - рассказывает Денис. – Мне очень приятно, что то, что начиналось как обычное увлечение, выросло во что-то такое, не домашнее.

Куратор отобрала фото, скомпоновала их равноразмерной мозаикой, не слишком углубляясь в разноплановость серий: «Гаражи», «Искусство рекламы», «Невидимый город», «Еда», поэтому в экспозиции рядом могут висеть большой парадный портрет огнетушителя и девушка, заваленная подушками, забор с грозной надписью и интерьер павильона китайского рынка.

- Кадр я выбираю, где есть противоречие смыслов, где есть абсурд, либо какие-то острые углы, то есть интересная геометрия или фактуры, - объясняет Коробов. – Причем абсурд не банальный, а такой, который надо копнуть поглубже, чтобы понять его логику или ее отсутствие. Поэтому человеческие фигуры у меня не герои, а части композиции, такие же геометрические знаки, как рамка или стена.

Куратора для себя Денис выбрал сам – ему понравились работы фотографов, которые выставлялись в галерее Photographer.ru, где она выступала со-основателем. Гринберг портретами зачехленных автомобилей, манекенов и матрасов прониклась и всю представленную городскую «неавантажность» объяснила концептуально:

- Внимание к частностями, мелким деталям, ускользающим от внимания обычного наблюдателя – не такая уж новость. Однако здесь начинается новый виток рефлексии: если все сказано до нас, это не значит, что кто-то прожил наши жизни, потому что здесь и сейчас мы переживаем это впервые. Это как признание в любви: это делают каждую минуту тысячи людей, но это не значит, что через это признание нельзя выразить свою искренность.

Денис Коробов родился в поселке Пластун Тернейского района, поэтому и Владивосток воспринимает не как данность, в которой ему выпало существовать, а как свободный выбор, который нужно познать и осуществить. И если доверять профессиональному взгляду Ларису Гринберг, то делает он это с любовью и искренностью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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