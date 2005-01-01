7 книжных новинок марта во Владивостоке от "Читай-Города"

Чего интересного почитать в первый месяц весны.

Совместно с книжным магазином «Читай-город» редакция Primamedia ГОРОД выбрала семь самых интересных новинок марта.

С. Зотов, М.Майзульс, Д.Харман «Страдающее средневековье»

Эта книга расскажет о том, как в христианской иконографии священное переплеталось с комичным, монструозным и непристойным. М

ногое из того, что сегодня кажется возмутительным святотатством, в Средневековье, эпоху почти всеобщей религиозности, было вполне в порядке вещей.

Речь пойдёт об обезьянах на полях древних текстов, непристойных фигурах на стенах церквей и о святых в монструозном обличье.

Откуда взялись эти образы, и как они связаны с последующим развитием мирового искусства?

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Ханья Янагихара «Люди среди деревьев»

Ничуть не похожий на сенсационную «Маленькую жизнь», но столь же уникальный, неожиданный и пронзительный, дебютный роман Ханьи Янагихары поразил читателей и критиков.

В 1950 году доктор Нортон Перина отправляется на далекий микронезийский остров, где живут люди, якобы владеющие секретом вечной жизни.

Выяснить природу этого феномена ученому удается, однако его великое открытие внезапно оборачивается целой серией катастроф — экологических, социальных и персональных.

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Исабель Альенде «Японский любовник»

Исабель Альенде в своем новом долгожданном романе «Японский любовник» создает удивительную сагу, где звучат мотивы судьбы, военных невзгод и любви, способной выдержать испытание временем.

В канун Второй мировой войны маленькую Альму отправляют из Польши к родственникам в Сан-Франциско. Там она влюбляется в мальчика-японца, сына садовника. Но после бомбардировки Перл-Харбора семью садовника, как и многих японцев, осевших в США, высылают в лагерь для интернированных.

Дети обречены на разлуку. И долгие годы им приходится скрывать свою любовь от мира.

Уже в наши дни об этой истории узнают внук Альмы и ее помощница Ирина. В цепочке загадочных событий, «что движутся любовью», возникают все новые повороты.

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Лоне Тайлс «Девушки с английского парома»

Этот роман основан на реальных событиях. Фотографию двух неизвестных девушек, сделанную в Копенгагене, нашли в убежище известного серийного убийцы Родни Алькалы. Сейчас он ожидает казни...

Они лежали в потрепанном кожаном чемодане, пылившемся в лавке старьевщика. Полароидные фотографии с лицами разных молодых девушек. Их обнаружила датская журналистка Нора Санд, работающая в Англии.

К своему изумлению, она узнала двоих — их изображениями пестрели все СМИ в 1985 году. "Лулу и Лизбет бесследно исчезли с борта парома, шедшего из Дании в Англию..."

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Мэгги Стивотер «Все нечестные святые»

Глубокий, многогранный, пронзительный роман, написанный в лучших традициях магического реализма. Мэгги Стивотер - писательница с мировым именем и автор бестселлеров New York Times. "Чудеса лучше всего слышны после заката - в темноте они далеко разносятся".

Именно за чудесами приезжают пилигримы со всей Америки в городок Бичо Раро. Люди отчаянно жаждут получить кусочек магии и избавиться от того, что их мучает.

Но мало кто знает, что и сами святые, кузены Сория: Беатрис, Даниэль и Хоакин, не менее нуждаются в чудесах, чем те паломники, которые к ним приходят. Восемнадцатилетняя Беатрис отвергает любые чувства, живя лишь разумом.

Шестнадцатилетний Хоакин мечтает о музыке, а пока лишь устраивает подпольные радиоэфиры. Двадцатилетний Даниэль прощает любые слабости, кроме своих. Все они жаждут чуда. Вот только чудеса Бичо Раро совсем не те, на которые стоит надеяться.

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Роушен Мини «Поступки во имя любви»

Маленькие города всегда полны слухов. Когда Одри Мэтьюз организовала художественную студию для взрослых, новость мгновенно облетела округу.

Туда записались шесть человек - четыре женщины и двое мужчин, связанные между собой не очевидными на первый взгляд узами.

Они рисуют, делятся тайнами, влюбляются, грустят и рассказывают увлекательные истории, в которых каждому из них отведена особая роль.

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Крис Колфер «Безумнее всяких фанфиков»

Кэш Картер — молодой и всемирно известный актер популярного телесериала «Чудо-ребята». Желтая пресса и папарацци следят за каждым его шагом. Все мечтают оказаться на его месте... или хотя бы подобраться поближе, чтобы сфотографироваться.

Когда четверо фанатов в шутку приглашают Кэша поехать вместе с ними в тур по стране, тот, к их немалому изумлению, соглашается.

Друзьям предстоит оказаться в центре всеобщего внимания и отправиться в путь, где на каждом углу их будут поджидать приятные и не очень происшествия, непредвиденные повороты и жадные до сенсаций фотографы.

Кроме того, им придется понять, что их любимый актер вовсе не так безупречен, как казалось на экране. У Кэша Картера есть свои тайны, очень серьезные и мрачные, и если кто-нибудь узнает о них, это может разрушить его репутацию раз и навсегда.

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