Новое место: Бургерная "Чепуха" на ул. Адмирала Фокина

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Порхай как птица, жаль, что ты не Таня.

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Бургерная "Чепуха" начала тестовую работу в историческом центре Владивостока на ул. Адмирала Фокина, 17.

Новое заведение заняло место непритязательной закусочной, находившегося в этих стенах еще с советских времен.

Символом заведения стала Чепуха - птица-аристократ с ногами джентльмена, а желтый - стал основным цветовым решением интерьера.

Тестирование кухни и работы бургерной продлится 10 дней, официальное открытие намечено на 1 апреля - несомненно лучший день для чепухи.

Интерьер бургерной "Чепуха"

Меню "Чепухи" представляет собой различные вариации на тему американской кухни, но ключевым блюдом, конечно, являются бургеры.

В настоящее время в "Чепухе" их представлено семь видов:

"Сорока" (классический с говядиной) - 290 руб.

"Макароны с сыном" (с котлетой мак-н-чиз) - 390 руб.

"Цукини в бикини" (вегетарианский) - 290 руб.

"Курицы не курят" (куриный) - 290 руб.

"Иззи Чиззи" (очень сырный) - 350 руб.

"Пингвин с луком" (с камамбером и луковым джемом) - 390 руб.

"Чиж Кабан" (большой бургер с тремя котлетами) - 777 руб.

Бургер "Сорока" классический. 290 рублей

Помимо бургеров в меню присутствуют супы (крем-суп, куриный суп-лапша), салаты, мясо на гриле (например, стейк мясника за 555 руб.), жареная кукуруза (с лемонграсом и чили, пармезаном, мёдом и соусом блючиз), блюда, жареные во фритюре (перчики халапеньо, шарики мак-н-чиз, фиш-н-чипс, батат и мидии), десерты (морковный пирог, вафли и вездесущий чизкейк), а также различные напитки (от кофе до пива).

Начиная с мая в "Чепухе" запускаются месяцы национальной кухни, например, азиатской (бургер с кимчи), классической американской (хотдоги, густой суп гамбо) и т.д.

В бургерной можно будет поиграть в настольные игры и посмотреть "чепуховые" комедии (которые планируют транслировать на одну из стен заведения).

Интерьер бургерной "Чепуха"

Полная посадка заведения: до 45 человек.

Средний счет: 500 рублей.

Бургерная работает ежедневно с 11:00 до 23:00.

"Чепуха" в социальных сетях: https://www.instagram.com/chepuha.vl/