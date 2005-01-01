Частная арт-галерея «Суб'marina» открылась в историческом центре Владивостока

Во Владивостоке на Миллионке состоялось открытие частной арт-галереи «Суб'marina».

Идея открытия галереи принадлежит ее владельцу Александру Субботину, строителю по профессии и художнику по призванию.

Александр Субботин - известный в строительной отрасли Приморского края человек, генеральный директор компании «Дальстройбизнес II».

Будучи строителем по профессии, он вследствие непростой жизненной ситуации в конце 90-х, стал писать картины, на которых приморская тайга, море и парусники. На сегодняшний день им написано более 100 работ.

Александр Субботин

Александр Субботин: «За серыми буднями люди просто не замечают или не видят той природной красоты, которая нас окружает. В какой-то момент возникло острое желание показать эту красоту, поделиться ею с как можно большим количеством людей. Так пришла мысль открыть галерею, куда может прийти каждый и увидеть совершенство окружающего мира».

На открытии арт-галереи «Суб'marina» представлены картины как самого Александра Субботина, так и Сергея Коновалова, выполненные в технике сухой пастели, а также написанные маслом.

В дальнейшем в рамках работы галереи Александр планирует проведение бесплатных мастер-классов для всех желающих жителей города, прежде всего для детей, а также организацию выставок художников из приморской глубинки с целью популяризации их творчества.