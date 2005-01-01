Город Люди Культура Еда Стиль жизни
Предложить новость

Дизайнер одежды из Владивостока выиграл конкурс модного журнала и летит в Италию

Конкурс "От эскиза до подиума" проводил журнал "Ателье".
Метки: мода, Александр Варлаков

Дизайнер одежды из Владивостока Александр Варлаков стал победителем конкурса "От эскиза до подиума", который проводил российский модный журнал "Ателье".

Конкурс работ дизайнеров одежды проходил с декабря по 1 марта 2018 года.

Для конкурса в журнале Александр представил эскизы и готовые платья своей новой коллекции.

Новая коллекция Александра Варлакова
Новая коллекция Александра Варлакова

"Ателье" — единственный в России прикладной журнал для тех, кто создает одежду, публикующий уникальную методику кроя по универсальной системе "М. Мюллер и сын".

В качестве награды за победу в конкурсе Александр Варлаков отправляется на третий открытый международный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров, который пройдет в рамках Pisa Fashion Days с 23 по 24 марта в г. Пиза (Италия).

Pisa Fashion Days

В числе призов для победителей международного конкурса: денежные гранты, стажировки у ведущих дизайнеров, на фирмах, в итальянских школах моды, сертификаты на ткани от текстильных и производственных фирм, ценные призы от известных фирм-партнеров конкурса.

Главным призом является обучение в итальянском институте моды Burgo в г. Милане (Италия).

Александр Варлаков

Александр Варлаков

дизайнер одежды

"Для меня победа в конкурсе была полной неожиданностью, я очень рад и горд.

В этот раз я повезу новую коллекцию, называется она "Ядовитый нарцисс". В коллекции семь выходов. Если в прошлом я шил "продажные" коллекции pret-a-porte, рассчитанные на моего клиента, на человека, которого я одеваю.

В этот раз я решил удариться в более концептуальные вещи, которые меня покажут не как коммерсанта, а как дизайнера и хорошего конструктора. Я сделал упор на обработке формы, коллекция представляет сосбой постепенно превращение женщины в цветок.

В конкурсе дизайнеров одежды будет всего лишь 15 участников. Конечно, очень хочется выиграть, но основная цель - познакомиться с новыми людьми, что может привести к интересным проектам и взаимодействиям. Очень интересно посмотреть на международный конкурс, чтобы оценить свои возможности и понять куда двигаться дальше."

Новая коллекция Александра Варлакова
Новая коллекция Александра Варлакова

Список жюри третьего конкурса моды в Пизе.

1. Светлана Костенко- главный редактор журнала для профессионалов "Ателье", член жюри российских и международных конкурсов дизайнеров, преподаватель.

2. Tatiana Rykoun-издатель, редактор престижного журнала Rivista Ozero komo Журнал "Озеро Комо" который издается на двух языках: русском и итальянском.

3. Lilia Milanshopping- журналист, Президент Associazione Russa Personal Shopper-Ассоциация Персональных Шопперов в Милане.

4. Елена Гладовски Lady studio by Elena Gladovsky- психолог моды, владелица собственного бренда, совладелица сети магазинов Geez Magazine.

5. Giorgio Vannini- предприниматель, текстильный консультант, стилист, дизайнер.

6. Сергей Пищулин -владелец, основатель, управляющий Showroom MOSCOW , buyer.

7. Carlo Mascagni - ювелир, владелец ювелирной лаборатории Riflessi Gioielli , основанной Пиетро Масканьи в 1945 году , более 70 лет является одной из престижных в провинции Сиены.Создает эксклюзивные, золотые украшения с бриллиантами, которые пользуются спросом во всем мире.

8. Массимо Оннис - дизайнер, художник, скульптор,
Участвовал в международных конкурсах моды, его работы получают высокие оценки на выставках в Лондоне, Дубае, Берлине, Нью-Йорке.

Интересные материалы

 

Капсульная коллекция Mumiy Troll X от Гоши Рубчинского

Что она из себя представляет и где её купить.
 

Флорист в Большом городе: как владивостокцы завоевывают Нью-Йорк

 

Стильный Владивосток: пять историй одного комбинезона

Варианты для прогулки, пляжа, офиса, театра и вечернего выхода
 

Анастасия Шаклеина: о Пьере Кардене, индивидуальности и во что одеты чиновники

 

Александр Варлаков и его модный «Этюд №2. Инкогнито»

 

Презентация коллекции "Сумасбродная" by  Alexander Varlakov

Вдохновение легендарной маркизой Казати в новой коллекции молодого дизайнера  
 

Кое-что интересное: Бренд SUCCUB готовит выставку и показ новой коллекции

Приморская картинная галерея, бренд SUCCUB, и мастерская декора FLO-MASTER studio представят коллаборацию искусства и моды.
 

Александр Рогов: Мы все — заложники стандартов красоты

 

Strange Garden: Выставка и показ новой коллекции бренда SUCCUB

Выставка и показ новой коллекции владивостокского дома моды SUCCUB прошли в будущем филиале Эрмитажа
О нас Вакансии Контакты Размещение рекламы

При перепечатке либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта гиперссылка на источник обязательна. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.

Правила сайта
18+
© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia
Дизайн сайта - ЦРТ