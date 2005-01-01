Дизайнер одежды из Владивостока выиграл конкурс модного журнала и летит в Италию

Дизайнер одежды из Владивостока Александр Варлаков стал победителем конкурса "От эскиза до подиума", который проводил российский модный журнал "Ателье".

Конкурс работ дизайнеров одежды проходил с декабря по 1 марта 2018 года.

Для конкурса в журнале Александр представил эскизы и готовые платья своей новой коллекции.

Новая коллекция Александра Варлакова

"Ателье" — единственный в России прикладной журнал для тех, кто создает одежду, публикующий уникальную методику кроя по универсальной системе "М. Мюллер и сын".

В качестве награды за победу в конкурсе Александр Варлаков отправляется на третий открытый международный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров, который пройдет в рамках Pisa Fashion Days с 23 по 24 марта в г. Пиза (Италия).

В числе призов для победителей международного конкурса: денежные гранты, стажировки у ведущих дизайнеров, на фирмах, в итальянских школах моды, сертификаты на ткани от текстильных и производственных фирм, ценные призы от известных фирм-партнеров конкурса.

Главным призом является обучение в итальянском институте моды Burgo в г. Милане (Италия).

Александр Варлаков

дизайнер одежды

"Для меня победа в конкурсе была полной неожиданностью, я очень рад и горд.

В этот раз я повезу новую коллекцию, называется она "Ядовитый нарцисс". В коллекции семь выходов. Если в прошлом я шил "продажные" коллекции pret-a-porte, рассчитанные на моего клиента, на человека, которого я одеваю.

В этот раз я решил удариться в более концептуальные вещи, которые меня покажут не как коммерсанта, а как дизайнера и хорошего конструктора. Я сделал упор на обработке формы, коллекция представляет сосбой постепенно превращение женщины в цветок.

В конкурсе дизайнеров одежды будет всего лишь 15 участников. Конечно, очень хочется выиграть, но основная цель - познакомиться с новыми людьми, что может привести к интересным проектам и взаимодействиям. Очень интересно посмотреть на международный конкурс, чтобы оценить свои возможности и понять куда двигаться дальше."

Новая коллекция Александра Варлакова

Список жюри третьего конкурса моды в Пизе.

1. Светлана Костенко- главный редактор журнала для профессионалов "Ателье", член жюри российских и международных конкурсов дизайнеров, преподаватель.

2. Tatiana Rykoun-издатель, редактор престижного журнала Rivista Ozero komo Журнал "Озеро Комо" который издается на двух языках: русском и итальянском.

3. Lilia Milanshopping- журналист, Президент Associazione Russa Personal Shopper-Ассоциация Персональных Шопперов в Милане.

4. Елена Гладовски Lady studio by Elena Gladovsky- психолог моды, владелица собственного бренда, совладелица сети магазинов Geez Magazine.

5. Giorgio Vannini- предприниматель, текстильный консультант, стилист, дизайнер.

6. Сергей Пищулин -владелец, основатель, управляющий Showroom MOSCOW , buyer.

7. Carlo Mascagni - ювелир, владелец ювелирной лаборатории Riflessi Gioielli , основанной Пиетро Масканьи в 1945 году , более 70 лет является одной из престижных в провинции Сиены.Создает эксклюзивные, золотые украшения с бриллиантами, которые пользуются спросом во всем мире.

8. Массимо Оннис - дизайнер, художник, скульптор,

Участвовал в международных конкурсах моды, его работы получают высокие оценки на выставках в Лондоне, Дубае, Берлине, Нью-Йорке.