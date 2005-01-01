Александр Вовненко: Скромная задача – показать близость музыки и живописи в параллелях и перпендикулярах

Уже год в Приморской государственной картинной галерее реализуется проект «Музыкальный вернисаж». Клуб, где можно услышать выдающиеся произведения классической музыки и узнать историю шедевров живописи, сразу привлек внимание горожан.

Мы поговорили с идеологом «Музыкального вернисажа» Александром Вовненко об исторических предпосылках возникновения клуба в нашем городе.

Про проект «Музыкальный вернисаж»

Год назад вместе с директором Приморской государственной картинной галереи Аленой Даценко мы задумали новый просветительский проект – клуб «Музыкальный вернисаж».

Мы хотели создать не лекторий, не образовательную программу, а именно клуб, имея в виду нацеленность на формирование сообщества вокруг галереи. Главная идеологическая задача клуба – знакомить людей не только с живописью или музыкой, но и показать связи, которые есть между двумя этими совершенно разными, но довольно близкими сферами искусства.

Мы поставили перед собой скромную задачу показать эту близость в сравнениях, параллелях, перпендикулярах или диагоналях. Например, очень ярко эта взаимосвязь проявляется во французском импрессионизме.

Про взаимосвязь импрессионизма и музыки

Во второй половине XIX века, во Франции художники стали использовать технические возможности, чтобы работать на природе, а не в своей студии. Они стремились не просто зафиксировать картинку, а передать свои ощущения от увиденного. Здесь следует вспомнить о Клоде Дебюсси. Этот композитор не только открыл новую страницу в музыке, которая также озаглавлена «Импрессионизм», но соединяет Францию и Россию.

Он долгое время состоял на службе у Надежды Филаретовны фон Мекк, ближайшего друга и мецената Петра Ильича Чайковского. Здесь Дебюсси познакомился с творчеством Модеста Мусоргского и первым привез на запад его партитуры. Современник Дебюсси композитор Эрик Сати говорил, что он вернулся, насквозь пропитанный двумя композиторами: Мусоргским и Вагнером. Но в своих сочинениях Дебюсси взял очень многое от французских импрессионистов.

Таким образом, мы можем говорить, что импрессионизм, известный нам по творчеству Моне, Мане, Дега, Ренуар, проявляется не только в живописи, но и в музыке. И нам думается, что довольно интересно зафиксировать эту связь и посмотреть, как импрессионистические приемы выражаются на полотне или на нотном стане.

Александр Вовненко

Про хронологию

Мы начали с западно-европейского искусства и первые встречи клуба были посвящены барокко, венецианской школе живописи и Антонио Вивальди. Потом мы рассказали о классицизме, и, конечно, здесь огромное значение имел Бетховен, а потом – об импрессионизме. Но если о Вивальди и Бетховене наши гости знают, то с русской музыкой, с русской историей все обстоит сложнее. Поэтому уже два сезона мы беседуем о русском искусстве. Второй сезон стартовал с иконописи и духовной музыки.

Этот огромный пласт нашей культуры, знакомый каждому, кто посещает храм и богослужения, таит в себе большое число определенных символов и смыслов. Их понимание позволяет не только прочувствовать богатый духовный мир русской иконописи, но и познать глубины её содержания. Один из ведущих художников начала XX века Анри Матисс после знакомства с иконами заявил: «Последние десять лет моей жизни я искал то, что русские художники открыли еще в XIV веке. Иконы — интереснейший образец живописи! Это гениальная простота и невероятная ясность. Русские даже не подозревают, какими богатствами они обладают».

Продолжили второй сезон мы искусством петровского времени. Члены нашего клуба познакомились с песнями, маршами и живописью XVIII века. Это эпоха перемен и реформ не только в политике, экономике, но и в культуре: влияние западноевропейской музыки, появление в России новых жанров и музыкальных коллективов. Картины этого периода широко представлены в нашей галерее. Каждая из них имеет уникальную историю создания и экспонирования, порой похожую на детектив или на остросюжетный приключенческий роман.

Потом шестидесятники XIX века – передвижники и «Могучая кучка». Вообще, это интересный в нашей культуре факт, что 60-е годы обоих столетий стали чрезвычайно насыщенными, с точки зрения развития искусства и культуры. Два творческих «коллектива» — «Могучая кучка» и «передвижники» — воплотили в искусстве русскую национальную идею.

Один из самых передовых современников композиторов Иван Тургенев считал: «Египетский король Рампсинит XXIX так не забыт теперь, как они будут забыты через 15–20 лет». К счастью, писатель ошибался, а музыка композиторов «Могучей кучки» остается и сегодня живой и близкой.

Также был отдельный вечер, посвященный Модесту Мусоргскому и его «Картинкам с выставки». Третий сезон мы открыли рассказом о Михаиле Ивановиче Глинке, а далее нас ждет встреча с Петром Ильичом Чайковским и пейзажами Левитана, Поленова, Шишкина. Потом – Скрябин и Рахманинов. Клуб о Серебряном веке, где мы отойдем от традиционного метода, потому что покажем много архитектуры.

Потом будет очень непростая, с точки зрения содержания и реализации, встреча, посвященная творчеству Дмитрия Шостаковича. И завершит наш третий сезон клуб, посвященный советской эстраде 30-х и 40-х годов. Это было очень интересное время, а мода на ретро так или иначе возвращается.

Про уникальность Владивостока и его культурного пространства

Но самое важное в нашем клубе даже не то, о чем мы рассказываем, а то сообщество, которое вокруг него формируется. Владивосток в этом смысле город уникальный: в этом году мы будем отмечать 135-летия со дня инициации городского музея, и это события противоречит устойчивым стереотипам о том, как создавались музеи. Потому что большинство музеев мира возникали по распоряжению монарха или владыки церкви, а во Владивостоке музей был основан по инициативе флотского механика Александра Устинова, который 11 (23) декабря 1883 года написал статью в газету «Владивосток», что город должен развиваться и культурно, поэтому необходимо создать городской музей. И это случилось задолго до того, как появился Пушкинский музей в Москве или Музей Александра III (будущий Русский музей) в Санкт-Петербурге.

Это, наверное, уникальный факт, который вдохновляет очень многих моих коллег. Но важно еще и другое: профессиональная, академическая музыка в России долгое время была уделом только очень богатых людей, которые могли позволить себе содержать капеллу или оркестр.

Определенный перелом случился в середине XIX века, когда братья Рубинштейны открыли первые консерватории: Николай – в Москве, а Антон – в Санкт-Петербурге, и самое главное, что они создали Русское музыкальное общество, по сути дела, прообраз первой филармонии. Стали появляться филиалы в Москве, Харькове, других крупных городах империи, и в этом смысле Владивосток не отставал, здесь был сформирован свой филиал музыкального общества, а с другой стороны, параллельно шла большая работа, связанная с деятельностью общества любителей изящных искусств. И обе эти инициативы – музыкальная и художественная – слились и занимались вопросами просвещения.

Что это значит? Что наши предки, одни из первых жителей Владивостока, стремились создать свою интересную, красивую жизнь, наполненную музыкой, литературой и живописью. Сегодня большую работу по воссозданию этого общества любителей изящных искусств проводит заместитель директора Приморской картинной галереи Светлана Сергеевна Руснак.

Про преемственность

Мы надеемся, что наш клуб станет одним из кирпичиков в этом огромном красивом здании. Сегодня, когда активно действует Приморская сцена Мариинского театра, когда обсуждается открытие филиалов Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа – это все огромные вызовы. Ведь концертный зал, театральный зал, музейное пространство формируется не благодаря стенам.

Культурное пространство формируют две половины – те, кто на сцене, и те, кто в зале. И в этом смысле наш проект призван подготовить публику города Владивостока к тем замечательным выставочным экспозиционным проектам, которые грядут в связи с открытием филиалов.

И самое главное здесь – создать настоящий клуб, сообщество людей, которые понимают, что есть совершенно другая, альтернативная телевизионному вещанию прекрасная реальность, которая не деструктивна, а созидательна, и эти люди наслаждаются в прекрасных залах картинной галереи процессом познания, слушая замечательную музыку.

Тут, пожалуй, уместно процировать Бродского: «Я часто думаю, насколько все бессмысленно – за двумя-тремя исключениями: писать, слушать музыку и пытаться думать».

Про аудиторию

Сегодня, и это не мной подмечено, существует тренд на нон-фикшн: люди стремятся познавать. И наш клуб примечателен тем, что собирает разные группы людей: пенсионеры, молодежь и даже молодые семьи. Они приходят к нам с детьми, которые в силу возраста, может быть, еще не готовы познавать. Но у них есть интерес.

А это даёт надежду, что те традиции, которые когда-то были сильны во Владивостоке, которые помогли городу стать городом, так как город создают не торговля и коммерция, а культурные и образовательные институции, возрождаются.

Про формат встреч

Мы принципиально не стали называть это лекторием, поэтому я выхожу не с докладом, а предлагаю нашей публике живой и эмоциональный рассказ о тех людях, которые создавали эти прекрасные произведения искусства. Что касается музыки, то мы специально ушли от живого исполнения, чтобы в просветительских целях использовать самые лучшие записи замечательных исполнителей.

И почему это не лекция, а все-таки беседа-концерт, потому что публика имеет совершенно реальную возможность участвовать в разговоре. Самое приятное, когда после окончания встречи ты выходишь из галереи, и слушатели, вероятно, познакомившиеся на заседании клуба, стоят у крыльца и обсуждают услышанное. Значит, что-то их задело, вовлекло, спровоцировало на познание.

Клуб – это свободный обмен мыслями, возможность задать вопросы, поспорить и получить удовольствие от познания и от общения с близкими по духу людьми. Знаете, ведь клубы появились не в Англии. Сообщества людей с общими ценностями, интересами существовали еще в Античности. Древние понимали, что важна возможность встречаться, обсуждать, радоваться. И сейчас это происходит в картинной галерее.

Про архивацию

Недавно студенческое телевидение ДВФУ записало часть наших встреч и теперь рассказы можно послушать в youtube на канале «Вилла папирусов» - название связано с археологической находкой в Италии: на одной из вилл римского вельможи исследователи обнаружили огромную библиотеку.

Встречи мы проводим раз в месяц, следующая запланирована на 18-е марта. Я понимаю, что это день выборов, но я надеюсь, что люди либо проголосуют и придут, либо пойдут голосовать после посещения клуба.

Тема заседания клуба в марте – «Музыкальные пейзажи». Участники заседания насладятся лучшими русскими пейзажами и двенадцатью музыкальными картинами Петра Чайковского из цикла «Времена года».