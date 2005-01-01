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Александр Вовненко: Скромная задача – показать близость музыки и живописи в параллелях и перпендикулярах

Автор клуба «Музыкальный вернисаж» про историю, идеологию и содержание проекта.

Уже год в Приморской государственной картинной галерее реализуется проект «Музыкальный вернисаж». Клуб, где можно услышать выдающиеся произведения классической музыки и узнать историю шедевров живописи, сразу привлек внимание горожан.

Мы поговорили с идеологом «Музыкального вернисажа» Александром Вовненко об исторических предпосылках возникновения клуба в нашем городе.

Про проект «Музыкальный вернисаж»

Год назад вместе с директором Приморской государственной картинной галереи Аленой Даценко мы задумали новый просветительский проект – клуб «Музыкальный вернисаж».

Мы хотели создать не лекторий, не образовательную программу, а именно клуб, имея в виду нацеленность на формирование сообщества вокруг галереи. Главная идеологическая задача клуба – знакомить людей не только с живописью или музыкой, но и показать связи, которые есть между двумя этими совершенно разными, но довольно близкими сферами искусства.

Мы поставили перед собой скромную задачу показать эту близость в сравнениях, параллелях, перпендикулярах или диагоналях. Например, очень ярко эта взаимосвязь проявляется во французском импрессионизме.

Про взаимосвязь импрессионизма и музыки

Во второй половине XIX века, во Франции художники стали использовать технические возможности, чтобы работать на природе, а не в своей студии. Они стремились не просто зафиксировать картинку, а передать свои ощущения от увиденного. Здесь следует вспомнить о Клоде Дебюсси. Этот композитор не только открыл новую страницу в музыке, которая также озаглавлена «Импрессионизм», но соединяет Францию и Россию.

Он долгое время состоял на службе у Надежды Филаретовны фон Мекк, ближайшего друга и мецената Петра Ильича Чайковского. Здесь Дебюсси познакомился с творчеством Модеста Мусоргского и первым привез на запад его партитуры. Современник Дебюсси композитор Эрик Сати  говорил, что он вернулся, насквозь пропитанный двумя композиторами: Мусоргским и Вагнером. Но в своих сочинениях Дебюсси взял очень многое от французских импрессионистов.

Таким образом, мы можем говорить, что импрессионизм, известный нам по творчеству Моне, Мане, Дега, Ренуар, проявляется не только в живописи, но и в музыке. И нам думается, что довольно интересно зафиксировать эту связь и посмотреть, как импрессионистические приемы выражаются на полотне или на нотном стане.

Александр Вовненко
Александр Вовненко

Про хронологию

Мы начали с западно-европейского искусства и первые встречи клуба были посвящены барокко, венецианской школе живописи и Антонио Вивальди. Потом мы рассказали о классицизме, и, конечно, здесь огромное значение имел Бетховен, а потом – об импрессионизме. Но если о Вивальди и Бетховене наши гости знают, то с русской музыкой, с русской историей все обстоит сложнее. Поэтому уже два сезона мы беседуем о русском искусстве. Второй сезон стартовал с иконописи и духовной музыки.

Этот огромный пласт нашей культуры, знакомый каждому, кто посещает храм и богослужения, таит в себе большое число определенных символов и смыслов. Их понимание позволяет не только прочувствовать богатый духовный мир русской иконописи, но и познать глубины её содержания. Один из ведущих художников начала XX века Анри Матисс после знакомства с иконами заявил: «Последние десять лет моей жизни я искал то, что русские художники открыли еще в XIV веке. Иконы — интереснейший образец живописи! Это гениальная простота и невероятная ясность. Русские даже не подозревают, какими богатствами они обладают».

Продолжили второй сезон мы искусством петровского времени. Члены нашего клуба познакомились с песнями, маршами и живописью XVIII века. Это эпоха перемен и реформ не только в политике, экономике, но и в культуре: влияние западноевропейской музыки, появление в России новых жанров и музыкальных коллективов. Картины этого периода широко представлены в нашей галерее. Каждая из них имеет уникальную историю создания и экспонирования, порой похожую на детектив или на остросюжетный приключенческий роман.

Потом шестидесятники XIX века – передвижники и «Могучая кучка». Вообще, это интересный в нашей культуре факт, что 60-е годы обоих столетий стали чрезвычайно насыщенными, с точки зрения развития искусства и культуры. Два творческих «коллектива» — «Могучая кучка» и «передвижники» — воплотили в искусстве русскую национальную идею.

Один из самых передовых современников композиторов Иван Тургенев считал: «Египетский король Рампсинит XXIX так не забыт теперь, как они будут забыты через 15–20 лет». К счастью, писатель ошибался, а музыка композиторов «Могучей кучки» остается и сегодня живой и близкой.

Также был отдельный вечер, посвященный Модесту Мусоргскому и его «Картинкам с выставки». Третий сезон мы открыли рассказом о Михаиле Ивановиче Глинке, а далее нас ждет встреча с Петром Ильичом Чайковским и пейзажами Левитана, Поленова, Шишкина. Потом – Скрябин и Рахманинов. Клуб о Серебряном веке, где мы отойдем от традиционного метода, потому что покажем много архитектуры.

Потом будет очень непростая, с точки зрения содержания и реализации, встреча, посвященная творчеству Дмитрия Шостаковича. И завершит наш третий сезон клуб, посвященный советской эстраде 30-х и 40-х годов. Это было очень интересное время, а мода на ретро так или иначе возвращается.

Про уникальность Владивостока и его культурного пространства

Но самое важное в нашем клубе даже не то, о чем мы рассказываем, а то сообщество, которое вокруг него формируется. Владивосток в этом смысле город уникальный: в этом году мы будем отмечать 135-летия со дня инициации городского музея, и это события противоречит устойчивым стереотипам о том, как создавались музеи. Потому что большинство музеев мира возникали по распоряжению монарха или владыки церкви, а во Владивостоке музей был основан по инициативе флотского механика Александра Устинова, который 11 (23) декабря 1883 года написал статью в газету «Владивосток», что город должен развиваться и культурно, поэтому необходимо создать городской музей. И это случилось задолго до того, как появился Пушкинский музей в Москве или Музей Александра III (будущий Русский музей)  в Санкт-Петербурге.

Это, наверное, уникальный факт, который вдохновляет очень многих моих коллег. Но важно еще и другое: профессиональная, академическая музыка в России долгое время была уделом только очень богатых людей, которые могли позволить себе содержать капеллу или оркестр.

Определенный перелом случился в середине XIX века, когда братья Рубинштейны открыли первые консерватории: Николай – в Москве, а Антон – в Санкт-Петербурге, и самое главное, что они создали Русское музыкальное общество, по сути дела, прообраз первой филармонии. Стали появляться филиалы в Москве, Харькове, других крупных городах империи, и в этом смысле Владивосток не отставал, здесь был сформирован свой филиал музыкального общества, а с другой стороны, параллельно шла большая работа, связанная с деятельностью общества любителей изящных искусств. И обе эти инициативы – музыкальная и художественная – слились и занимались вопросами просвещения.

Что это значит? Что наши предки, одни из первых жителей Владивостока, стремились создать свою интересную, красивую жизнь, наполненную музыкой, литературой и живописью. Сегодня большую работу по воссозданию этого общества любителей изящных искусств проводит заместитель директора Приморской картинной галереи Светлана Сергеевна Руснак.

Александр Вовненко

Про преемственность

Мы надеемся, что наш клуб станет одним из кирпичиков в этом огромном красивом здании. Сегодня, когда активно действует Приморская сцена Мариинского театра, когда обсуждается открытие филиалов Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа – это все огромные вызовы. Ведь концертный зал, театральный зал, музейное пространство формируется не благодаря стенам.

Культурное пространство формируют две половины – те, кто на сцене, и те, кто в зале. И в этом смысле наш проект призван подготовить публику города Владивостока к тем замечательным выставочным экспозиционным проектам, которые грядут в связи с открытием филиалов.

И самое главное здесь – создать настоящий клуб, сообщество людей, которые понимают, что есть совершенно другая, альтернативная телевизионному вещанию прекрасная реальность, которая не деструктивна, а созидательна, и эти люди наслаждаются в прекрасных залах картинной галереи процессом познания, слушая замечательную музыку.

Тут, пожалуй, уместно процировать Бродского: «Я часто думаю, насколько все бессмысленно – за двумя-тремя исключениями: писать, слушать музыку и пытаться думать».

Про аудиторию

Сегодня, и это не мной подмечено, существует тренд на нон-фикшн: люди стремятся познавать. И наш клуб примечателен тем, что собирает разные группы людей: пенсионеры, молодежь и даже молодые семьи. Они приходят к нам с детьми, которые в силу возраста, может быть, еще не готовы познавать. Но у них есть интерес.

А это даёт надежду, что те традиции, которые когда-то были сильны во Владивостоке, которые помогли городу стать городом, так как город создают не торговля и коммерция, а культурные и образовательные институции, возрождаются.

Про формат встреч

Мы принципиально не стали называть это лекторием, поэтому я выхожу не с докладом, а предлагаю нашей публике живой и эмоциональный рассказ о тех людях, которые создавали эти прекрасные произведения искусства. Что касается музыки, то мы специально ушли от живого исполнения, чтобы в просветительских целях использовать самые лучшие записи замечательных исполнителей.

И почему это не лекция, а все-таки беседа-концерт, потому что публика имеет совершенно реальную возможность участвовать в разговоре. Самое приятное, когда после окончания встречи ты выходишь из галереи, и слушатели, вероятно, познакомившиеся на заседании клуба, стоят у крыльца и обсуждают услышанное. Значит, что-то их задело, вовлекло, спровоцировало на познание.

Клуб – это свободный обмен мыслями, возможность задать вопросы, поспорить и получить удовольствие от познания и от общения с близкими по духу людьми. Знаете, ведь клубы появились не в Англии. Сообщества людей с общими ценностями, интересами существовали еще в Античности. Древние понимали, что важна возможность встречаться, обсуждать, радоваться. И сейчас это происходит в картинной галерее.

Про архивацию

Недавно студенческое телевидение ДВФУ записало часть наших встреч и теперь рассказы можно послушать в youtube на канале «Вилла папирусов» - название связано с археологической находкой в Италии: на одной из вилл римского вельможи исследователи обнаружили огромную библиотеку.

Встречи мы проводим раз в месяц, следующая запланирована на 18-е марта. Я понимаю, что это день выборов, но я надеюсь, что люди либо проголосуют и придут, либо пойдут голосовать после посещения клуба. 

Тема заседания клуба в марте – «Музыкальные пейзажи». Участники заседания насладятся лучшими русскими пейзажами и двенадцатью музыкальными картинами Петра Чайковского из цикла «Времена года».

 

 

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