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Тамара Дельсаль-Данцигер: У нас не Петросян

В Театре молодежи рассказали о грядущей премьере «Не оперы для нищих»
Метки: Театр Молодежи, спектакль, премьера

Так как на пресс-конференции помимо артистов и художественного руководителя, присутствовал и не так давно вступивший в должность директор Игорь Селезнев, то журналисты начали со стратегических вопросов относительно дальнейших планов по сложному хозяйству и возможности реконструкции здания.

- Идти только вперед, - обозначил генеральную линию руководства Игорь Селезнев. – Я пришел в театр, посмотрев много спектаклей, отметив хорошую форму артистов и талантливость труппы. Главное теперь – не стоять на месте.

Игорь Селезнев
Директор театра молодежи Игорь Селезнев

Среди сильных сторон театра Селезнев отметил его расположение – в центре Владивостока и начавшуюся активность в социальных сетях – для получения обратной связи от зрителей. Директор, за которым теперь последнее слово и по формированию репертуара, пообещал введение новых форм репрезентации материала – читки, лаборатории, творческие встречи.

К 80-летию Приморского края режиссер театра Лидия Василенко поставит «Алые паруса», а в рамках вектора воспитания молодежи Сергей Руденок представит свою интерпретацию «Молодой гвардии». Также Игорь Селезнев отметил, что исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко пообещал включить в бюджет на 2019 год статью по ремонту здания театра.

Тамара Дельсаль-Данцигер
Тамара Дельсаль-Данцигер

О своем дебютном спектакле «Не опера для нищих», премьера которого состоится 16 марта, рассказала режиссер Тамара Дельсаль-Данцигер:

- Мы действительно представим вокальный жанр, но это будет не опера, а, скорее, пародия на нее и остро-политическая сатира. Актеры у нас запели, хотя говорили, что не поют. Вообще в том, как эта постановка оказалась возможной, было много творческих совпадений, что не бывает просто так.

Я хочу, чтобы зрители выходили после спектакля задумавшимися о своем будущем и о том, что вокруг них происходит сейчас. Потому что мне кажется, что мы идем куда-то не туда. В спектакле будет критика политического строя, с одной стороны, про них, но и про нас.

 
 
 
 
 
 

- Наш зритель любит, когда душевно, качественно и весело, - подчеркнула актриса театра Евгения Серебрянская. – У нас получилась такая качественная капуста, когда актерам можно просто летать по сцене, но не переходить грань.

Грань, которую нельзя переходить, режиссер описала так:

- У нас не Петросян. Со сцены мы обличаем пороки, многие зрители могут увидеть их в себе и им это может не понравиться.

В завершении пресс-конференции Игорь Леонидов напомнил об уже случившихся позитивных изменениях, которые произошли в театре: актерам подняли зарплату, идет работа над ребрендингом, подготовка к гастролям и фестивалям.

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