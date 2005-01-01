Еда во Владивостоке: 7 интересных блюд из весеннего меню Pizza La’Renzo

Шеф-повар Алексей Ненашев о зеленом бургере, салатах «лайт», пасте со шпинатом и свиных ребрах на лавовых камнях

Текст: Ульяна Загибалова

Фото блюд — Руслан Романов, фото Алексея Ненашева — Дарья Першина

Городские доставки еды во Владивостоке не часто экспериментируют с новыми блюдами, предпочитая проверенные позиции. Тем интереснее наблюдать, когда сезонное меню появляется именно в этой сфере. Шеф-повар Pizza La’Renzo Алексей Ненашев объяснил, какие весенние новинки ждут горожан и рассказал о самых ярких из них.

Pizza La’Renzo запустила весеннее предложение 12 марта 2018 года. До этого линейку блюд разрабатывали в течение месяца, проводили тестовые дегустации и работали с обратной связью.

Кроме этого, начала работать и доставка напитков — от американо до облепихового чая и смузи с черникой. После запуска, на основании мнений клиентов, особо популярные новинки обещают оставить в постоянном меню.

Алексей Ненашев,

шеф-повар Pizza La’Renzo:

«Весна часто ассоциируется с наступлением тепла и отдыхом на природе, приготовлением шашлыков.

Поэтому мы решили предложить горожанам больше блюд на гриле — особенно тем, у кого нет возможности, например, поехать в лес. Еще в новом меню сделали акцент на зелень, яркие цвета и фитнес-варианты.

При разработке мы учитывали, что еда должна готовиться максимально быстро. В идеальном варианте сейчас на блюдо уходит 5-7 минут — всё готовится только после поступления заказа, а не разогревается».

Салат с пармским окороком и вялеными томатами

Ингредиенты: пармский окорок, авокадо, микс салата, черри, вяленые томаты, тархуновая заправка.

Цена: 270 рублей.

Салат готовится из-под ножа, все ингредиенты нарезают и смешивают. Заправку готовят заранее, в ее основе — тархуновое масло, которое получают при отжиме свежей травы. Блюдо достаточно легкое и хорошо подходит для весеннего меню.

Мужчины оценят пармский окорок, а девушкам будет интересно попробовать сочетание заправки с миксом салата, авокадо и вялеными томатами.

Свиные ребра гриль

Ингредиенты: маринованные свиные ребра, сезонные овощи.

Цена: 410 рублей.

Простая и понятная еда на гриле. Маринад для блюда готовится на основе соуса барбекю с добавлением прованских трав. Ребра обжариваются на лавовых камнях и получаются с дымком.

В качестве гарнира выступают сезонные овощи — сейчас это кабачки, бэби-морковь, болгарский перец и брокколи.

Зеленый овощной бургер

Ингредиенты: булочка с кунжутом, капустный драник, морковь, зелень, свежие помидоры, огурцы и сливочно-чесночный соус.

Цена: 160 рублей.

Легкий вариант для любителей бургеров. Подойдет вегетарианцам и тем, кто хочет привести себя в форму к лету.

Яркий и по-настоящему весенний бургер — с зеленой булочкой и капустным драником вместо котлеты. Порадует не только новым сочетанием вкусов, но и своей фотогеничностью.

Теплый темпура-ролл с креветкой

Ингредиенты: креветка, бекон, икра летучей рыбы, плавленый и сливочный сыры.

Цена: 300 рублей.

В состав входят креветка и бекон, а основу составляют два вида сыров. Блюдо рассчитано на любителей горячих роллов — оно подается в хрустящей панировке, которая хорошо сочетается с нежной текстурой сыра.

Салат «Цезарь лайт»

Ингредиенты: куриное филе, микс салата, помидоры черри, сыр, легкая заправка, ржаные сухарики.

Цена: 160 рублей.

Классический салат «Цезарь», но с обновленной заправкой. Она готовится на основе обезжиренных сметаны и сливок, с добавлением свежей зелени.

Еще одна особенность — ржаные сухарики. За счет небольших изменений салат получился менее калорийным.

Black Dog (Черный хот-дог)

Ингредиенты: обжаренная булочка, финская сосиска-гриль, шампиньоны, картофель фри и сливочно-чесночный соус.

Цена: 220 рублей.

Необычная интерпретация хот-дога — кроме сосиски добавлены жареные шампиньоны и картофель фри.

Напоминает сразу два сытных блюда одновременно. Его стоит попробовать из-за интересного вкуса и черной булочки.

Паста со шпинатом

Ингредиенты: паста, шпинат, пармезан, сливочный соус.

Цена: 230 рублей.

Еще одна весенняя новинка — легкая и полезная паста со шпинатом. Готовится со свежей зеленью, а за счет сливочного соуса получается сытной. Поэтому понравится не только девушкам, но и мужчинам.

Посмотреть все новинки можно в разделе «Весеннее меню» на сайте Pizza La’Renzo.