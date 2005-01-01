8 книг к 8 марта: лучшие подарки в Женский день

В преддверии празднования Международного женского дня редакция PrimaMedia ГОРОД совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город» сделала подборку книг, которые несомненно понравятся женщинам и станут прекрасным подарком в этот замечательный весенний праздник.

Елена Крыгина «Макияж»

Книга «Макияж» - прекрасное подарочное издание. Это одновременно книга-вдохновение и практическое руководство. Ее автор - Елена Крыгина, топ-визажист и beauty-эксперт, создатель одноименного популярного видеоблога о красоте. К ее советам по макияжу и уходу за собой прислушиваются сотни тысяч девушек по всей России и за ее пределами.

Работа над книгой заняла более трех лет, большинство съемок проходило в студии Елены, а моделями стали обычные девушки.

Свет, место, настроение, черты лица, необходимая косметика, инструменты, тонирование, брови, глаза, губы, возрастной макияж - главные темы, описанные на 336 страницах. И, конечно, к ним прилагаются уникальные, точные, все объясняющие фотографии.

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Александр Рогов «Гид по стилю»

Александр Рогов, гуру безупречного стиля, создал идеальный гид по стилю для каждой женщины. Знаменитый эксперт предлагает начать с разбора шкафов и дает подробные инструкции по созданию базового гардероба.

Какими должны быть белая рубашка, тельняшка, маленькое черное платье, брюки, джинсы?

Автор открывает секреты, как с помощью одежды можно скорректировать фигуру, рассказывает о том, как правильно хранить одежду и аксессуары и, главное, делится стилистическими приемами на все времена.

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Олеся Куприн «Вкусные истории»

Хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и чтобы домашние ахнули и расцеловали в обе щеки, а идей нет. Вам это знакомо?

В книге Олеси Куприн «Вкусные истории» вы найдете простые, несложные рецепты, которые помогут сделать разнообразным ужин вашей семьи и не при этом не требуют часами стоять за плитой. Тут и секретный семейный рецепт абрикосового пирога, и бабушкин рецепт засолки рыбы и даже «суп с котом».

Кроме рецептов, вы найдете здесь теплые семейные истории, детские воспоминания и потрясающие фотографии аппетитных блюд и кота Густава. Уверены, что они понравятся и вам.

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Патрисия Гуччи «Во имя Гуччи. Мемуары дочери»

Настоящие эмоции и страсти, любовь и предательство. Всё в духе итальянских семейных историй.

В этой книге Патрисия Гуччи, внебрачная дочь Альдо Гуччи, раскрывает все подробности тайного романа своих родителей. Патрисия рассказывает о своем отце как о человеке, а не как о главе бренда, о сложных отношениях с первой женой отца и сводными братьями, а также о становлении бренда GUCCI. Книга передает всю атмосферу, царившую внутри семьи, особенно много внимания уделено тайной женитьбе Альдо Гуччи на Бруне Паломбо, которая была младше его на 30 лет.

Патрисия в деталях раскрывает свои взаимоотношения с отцом, а также рассказывает об откровенных письмах, которые Альдо писал своей возлюбленной.

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Фрида Кало. Биография в комиксах

Графический роман-биография самой знаменитой мексиканской художницы, чья история потрясла мир! .На долю мексиканской художницы Фриды Кало выпало столько испытаний, что ей не позавидуешь.

Маленькая и хрупкая, она обладала невероятной внутренней силой, сумевшей победить все невзгоды. История ее жизни - это история непрекращающейся борьбы, любви и ненависти, дружбы и предательства, творческих взлетов и падений.

Ее картины уходят на аукционах за 5 млн долларов, но что мы знаем об этой экстравагантной женщине? Полиомиелит, "деревянная нога", страшная авария, измены мужа - что еще было в жизни художницы? Почему она рисовала в основном себя? Все это вы найдете в графической биографии "Фрида Кало".

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Анна Суворова «Каллиграфия кистями»

Хотите красиво писать кистями и брашпеном? С нашей книгой-практикумом это совсем не сложно!

Анна Суворова, каллиграф и преподаватель авторских мастер-классов, не только расскажет вам всю необходимую теорию и познакомит с основными приемами каллиграфии, но и позволит потренироваться прямо в книге!

Начните с самых простых наклонных палочек и крючочков, и уже через месяц тренировок вы сможете самостоятельно создавать уникальные поздравительные открытки или приглашения на свадьбу!

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София Аморузо «#Girlboss. Как я создала миллионный бизнес, не имея денег,

офиса и высшего образования»

София Аморузо - владелица модного бизнеса с оборотом 100 миллионов долларов. Одна из самых богатых женщин, по версии Forbes. Золушка от мира стартапов. Ее пример не может не поражать воображения.

Не имея ни богатых родителей, ни образования, ни даже возможности взять кредит, в 22 года она основала интернет-магазин винтажной одежды, который очень быстро превратился в настоящего гиганта модной индустрии. В своей книге София рассказывает, как ей это удалось.

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Дж.Кэлфилд, М.Хансен, Дж.Хоуртон, М.Шимофф «Куриный бульон для души. 101 история для прекрасных и любимых женщин»

Специальная коллекция вдохновляющих историй - от женщин и для женщин. Как они любят и как переживают потери, как жертвуют многим ради семьи и сколько радости получают взамен, как они стареют и сталкиваются с болезнями, и как они прекрасны, и сильны.

Стейси родилась не такой как все, но получила от жизни все, что хотела.

Джоан пережила в детстве насилие и начала «заедать» внутреннюю боль. Анджела кардинально изменила жизнь, научившись говорить «нет». 1716 писем понадобилось Луизе, прежде чем соединиться с любимым...

Эти и другие 96 историй тронут сердце, заставят смеяться, плакать и снова влюбиться в жизнь.

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