Первая серия уссурийского аналога реалити-шоу "Холостяк" появилась в сети

На уссурийском городском телеканале "Телемикс" стартовал проект "Пока свободен", в котором девушки из Уссурийска в течение двух месяцев будут стараться покорить сердце мужчины. Реалити "Пока свободен" напоминает популярный телевизионный проект "Холостяк" телеканала ТНТ.



Главным героем шоу оказался 32-летний житель Владивостока Вячеслав Задойный. Вячеслав - бизнесмен, является призёром Всероссийских соревнований по вольной борьбе, призёром соревнований по грэпплингу. Закончил Дальневосточный Государственный университет по специальности "Финансы и кредит".

Изначально на кастинг пришли 50 девушек, из которых в сам проект были выбраны лишь 11. Сейчас они активно вовлечены в съемочный процесс - выпуски телепроекта будут выходить по средам в 21:00 на телеканале "Телемикс".

Моменты со съемок можно увидеть на странице проекта "Пока свободен" в Instagram.