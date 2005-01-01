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Первая серия уссурийского аналога реалити-шоу "Холостяк" появилась в сети

В качестве главного героя проекта выступил бизнесмен из Владивостока.

На уссурийском городском телеканале "Телемикс" стартовал проект "Пока свободен", в котором девушки из Уссурийска в течение двух месяцев будут стараться покорить сердце мужчины. Реалити "Пока свободен" напоминает популярный телевизионный проект "Холостяк" телеканала ТНТ.

Главным героем шоу оказался 32-летний житель Владивостока Вячеслав Задойный. Вячеслав - бизнесмен, является призёром Всероссийских соревнований по вольной борьбе, призёром соревнований по грэпплингу. Закончил Дальневосточный Государственный университет по специальности "Финансы и кредит".

Изначально на кастинг пришли 50 девушек, из которых в сам проект были выбраны лишь 11. Сейчас они активно вовлечены в съемочный процесс - выпуски телепроекта будут выходить по средам в 21:00 на телеканале "Телемикс".

Моменты со съемок можно увидеть на странице проекта "Пока свободен" в Instagram.

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