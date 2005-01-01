Бизнесмен из Владивостока стал главным героем уссурийского варианта телешоу "Холостяк"

Фото: www.instagram.com/poka_svoboden_

На уссурийском городском телеканале "Телемикс" стартовал проект "Пока свободен", в котором девушки из Уссурийска в течение двух месяцев будут стараться покорить сердце мужчины. Реалити "Пока свободен" напоминает популярный телевизионный проект "Холостяк" телеканала ТНТ.



Изначально на кастинг прошло 50 девушек, из который в сам проект прошли лишь 11. Сейчас они активно вовлечены в съемочный процесс - выпуски телепроекта будут выходить по средам в 21:00 на телеканале "Телемикс" и лишь по завершению проекта будут выложены на YouTube.







Ведущая проекта Олеся Туманова: "Не все хотят принимать участие [в проекте], где будут показываться какие-то эмоции, где человек будет раскрываться внутренне... Поэтому если бы не наши широкие связи через друзей, друзей их друзей, я думаю, что мы бы и по сей день искали холостяка для наших потенциальных невест".

Участницы телепроекта "Пока свободен" и ведущая Олеся Туманова

Главным героем шоу оказался 32-летний житель Владивостока Вячеслав Задойный. Вячеслав - бизнесмен, является призёром Всероссийских соревнований по вольной борьбе, призёром соревнований по грэпплингу. Закончил Дальневосточный Государственный университет по специальности "Финансы и кредит".



У девушек на шоу "Пока свободен" будет 12 свиданий, именно столько серий в итоге увидят телезрители, чтобы понравиться мужчине. Встречи запланированы в разных местах, которые не раскрываются до самих съемок никому. К примеру, девушки выберут для свидания вечернее платье, а организаторы шоу отвезут их на пикник к озеру. Именно живые эмоции участников – одна из главных целей проекта.

— У нас нет задачи, чтобы девушки страдали, плакали и переживали, если они будут отвергнуты. Каждая из них получит незабываемый опыт общения, знакомства, увлекательное времяпровождение в компании интересных людей. Ну а только единственная из них станет победительницей, — рассказала ведущая.

К сентябрю зрители узнают имя победительницы. Причем следить за развитием отношений пары жители Уссурийска смогут только на канале "Телемикс", ни в одной из социальных сетей серии не будут дублироваться.

Моменты со съемок можно увидеть на странице проекта "Пока свободен" в Instagram.