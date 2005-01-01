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Бургерная "Нерыбный день" решила таким образом заявить о своём открытии.

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Любители бесплатных бургеров выстроились в очередь в центре Владивостока

Очередь из любителей бесплатных бургеров выстроилась в центре Владивостока на улице Адмирала Фокина.

Новая бургерная "Нерыбный день" в честь своего открытия объявила акцию "1000 бургеров бесплатно". Первые 1000 гостей, пришедших в бургерную 30 марта, получают "Не просто бургер" бесплатно.

На улице Адмирала Фокина уже образовалась очередь из 30 человек (не считая тех, кто в помещении), которые жаждут попробовать бургер бесплатно.

Бургеры выдают по одному в руки.

Многие жители города стоят в очереди с детьми.