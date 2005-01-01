Владивостокский дизайнер одежды выиграл международный конкурс в Италии

В качестве приза он получил возможность обучения в итальянском институте моды.

Дизайнер одежды из Владивостока Александр Варлаков стал победителем международного конкурса молодых дизайнеров одежды и аксесуаров, который проходил в рамках Pisa Fashion Days с 23 по 24 марта в г. Пиза (Италия).

На суд жюри Александр Варлаков представил свою новую коллекцию "Ядовитый нарцисс".

В числе призов для победителей международного конкурса Pisa Fashion Days были денежные гранты, стажировки у ведущих дизайнеров, на фирмах, в итальянских школах моды, сертификаты на ткани от текстильных и производственных фирм, ценные призы от известных фирм-партнеров конкурса.

Главным призом для победителя стало обучение в итальянском институте моды Burgo в Милане (Италия).

Институт моды Burgo (IMB) был основан издателем Фернандо Бурго в 1961 году и является лидером среди международных образовательных учреждений в области моды. IMB открыл свои школы в Мексике, Индонезии, Иордании, Саудовской Аравии, Перу, Египте, Боливии, Бразилии, Турции, Индии, Непале, Латвии, Албании, Литве и Эстонии. В Италии институт моды Бурго представлен в 12 городах.

Институт моды Бурго в течение своей деятельности сотрудничает с фирмами, компаниями, дизайн-студиями в Милане и по всей Италии, такими как: Dolce & Gabbana, Krizia, Armani, Gucci, Gianfranco Ferré и другими, подготавливая и предоставляя им новых активных участников моды, в лице своих лучших студентов.

Ранее Александр Варлаков стал победителем конкурса "От эскиза до подиума", который проводил российский модный журнал "Ателье".

Конкурс работ дизайнеров одежды проходил с декабря по 1 марта 2018 года. Для конкурса в журнале Александр представил эскизы и готовые платья своей новой коллекции.

Главным призом конкурса стала поездка на международный конкурс в Пизу.