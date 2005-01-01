Международный аэропорт Владивосток удостоен престижной награды Routes Asia 2018 Marketing Awards в рамках международной конференции по развитию авиационных маршрутов Routes Asia 2018, который проходит в городе Брисбен в Австралии. Воздушная гавань Приморья стала победителем в категории «Аэропорт с пассажиропотоком до 4 млн пассажиров».

Аэропорт Владивосток получил признание международных авиационных экспертов за высокие достижения в области авиационного маркетинга. Представителями международного авиационного сообщества были отмечены выдающиеся заслуги аэропорта в области развития авиационного сообщения и сотрудничества с авиакомпаниями.

В 2017 году пассажиропоток воздушной гавани Приморья составил почти 2,2 млн пассажиров, что на 18% больше показателя 2016 года. В 2017 году представители аэропорта приняли участие в двух международных конференциях и провели более 50 встреч с авиакомпаниями Китая, Японии, Кореи, Вьетнама и других стран Восточной Азии.

Результатом переговоров стало развитие сотрудничества с южнокорейской авиакомпанией JEJU Air и открытие в сентябре рейсов данной компании из Сеула во Владивосток. В мае в аэропорт Владивосток пришла китайская авиакомпания Sichuan Airlines с рейсами из Харбина. Благодаря активному взаимодействию аэропорта с авиакомпаниями маршрутная сеть аэропорта Владивосток в 2017 году пополнилась новыми прямыми регулярными рейсами в Осаку (S7 Airlines), Санья (NordStar), Чхонджу («Якутия»), Комсомольск-на-Амуре («Аврора»), Ордос («Уральские Авиалинии»), Шэньян (China Southern).